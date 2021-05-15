Kuraklık, binlerce balığın ölümüne neden oldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde uzun süre boyunca yağış alamayan ve dip kısmında sızma olan gölette su seviyesinin düşmesi nedeni ile binlerce balık öldü.

İHA'nın haberine göre; Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent Mahallesi’nde bulunan gölet, uzun süredir yağmur yağmaması sonucu kurumaya başladı. Su seviyesi düşen gölette binlerce balık ölerek kıyıya vurdu.

Göletin kurumaya yüz tutması nedeniyle gerçekleştiği belirlenen balık ölümlerinin önüne geçmek için büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye araçlarıyla su takviyesi yapıldı. Balıkların Derik Dumluca Barajı’na bırakılacağı öğrenildi.