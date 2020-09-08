Kuraklık ayçicekte rekolteyi yüzde 50 düşürdü, zam kapıda; Trakyalı çiftçiler sulama sistemi kurulmamasından şikâyetçi

Türkiye’nin en büyük ithalatçılar arasında yer aldığı dünya ayçiçek yağı pazarında fiyatlar hızla yükseliyor. Dünya gazetesinde yer alan habere göre ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan sert yükselişin mutfaklarda maliyeti artırabileceği öngörülüyor.

Bloomberg Businessweek dergisinde yer alan Mehmet Erdoğan'ın bir haberine göre de Türkiye’nin ayçiçeği üretim merkezi Trakya’da kuraklığa bağlı olarak rekoltede yüzde 40-50’le yakın kayıplar söz konusu. Kuraklığın market raflarındaki ayçicek yağlarına zam olarak yansımasından endişe ediliyor...

Türkiye’de 57 ilde yağlık ayçiçeği üretimi yapılıyor. Ancak üretim büyük oranda Trakya ve Konya’da yoğunlaşmış durumda. Trakya’da yaşanan rekolte kaybının market raflarına fiyat artışı olarak yansıyacağı öngörülüyor.

50 yıldır çözülemeyen sorun

Geçtiğimiz Temmuz ayı Trakya’da son 78 yılın en sıcak ayı olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte bölgeye 40-50 gündür yağış düşmemesi kuraklığı neden oldu. Bölgede tarımsal sulama altyapısının zayıf olması, kuraklığın etkilerini artırıyor.



Bloomberg Businessweek’e bilgi veren Babaeskili çiftçi Şahin Arslan şöyle diyor: “Ben 10 yaşındayken babamın sulamayla ilgili yaşadığı sorunları şimdi 55 yaşımdaki halimle ben ve iki çocuğum da yaşıyor. Sulama Trakya’nın genel sorunu. Devlet Su İşleri bölgede bazı projeler gerçekleştirdi ama bunlar yeterli olmuyor. Ben iki dönem belediye meclis üyeliği yaptım ve kooperatiflerle birlikte bazı sulama projeleri gerçekleştirmeye çalıştık. Ama kaynak yetersizliği nedeniyle başaramadık.”



Ayçiceği yağı Türkiye için temel gıda maddelerinden biri. Türkiye’de yılda 1.6 milyon ton yemeklik yağ tüketiliyor. Bunun 1.1 milyon tonunu sıvı yağ, bunun da yüzde 80’iin ayçiçek yağı oluşturuyor. Yurtiçindeki arz yetmediğinden her yıl 1 milyon tonun üzerinde ay çekirdeği ithal ediliyor. Sulama altyapısını geliştirerek ve çekirdek kalitesini artırarak ayçiçeği üretimini artırmak mümkün.

Başka ürünlerde de kayıp var

Sulama altyapısındaki yetersizlik Trakya’da başka ürünlerde de rekolte kayıplarına neden oluyor. Bu yıl özellikle kaba yem için yetiştirilen mısırda ciddi rekolte kayıpları gerçekleştiği belirtiliyor.