Kuraklık ayçicek rekoltesini vurunca yağ ithalatında gümrük vergisi yüzde 30'den yüzde 3'e düşürüldü

Ayçiçek tohumu yağının gümrük vergisi, Kosova’dan yapılan ithalat dışındakilerde, “yüzde 30” düzeyinden “yüzde 90” indirimle “yüzde 3.0” düzeyine düşürüldü. Sözcü’nün haberine göre Resmi Gazete’nde yayımlanan ithalat rejimi kararına ek kararla, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 1512.11.91.00.00 olarak belirtilen ayçiçek tohumu yağının 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılan ithalatında, yüzde 3.0 gümrük vergisi uygulanacak. Ayrıca 100 kilogram başına, Kosova’dan bu kapsamda yapılacak ithalat hariç olmak üzere 6.0 euro toplu konut fonu alınacak.

Ne olmuştu?

Bloomberg BusinessWeek dergisinden Mehmet Erdoğan daha önce Trakya'daki kuraklığa ve rekolte kaybına dikkat çekerek geçtiğimiz Temmuz ayı Trakya’da son 78 yılın en sıcak ayı olarak kayıtlara geçtiğini belirtmişti. Bölgede tarımsal sulama altyapısının zayıf olması, kuraklığın etkilerini artırıyor.

Bloomberg Businessweek’e bilgi veren Babaeskili çiftçi Şahin Arslan şöyle demişti: “Ben 10 yaşındayken babamın sulamayla ilgili yaşadığı sorunları şimdi 55 yaşımdaki halimle ben ve iki çocuğum da yaşıyor. Sulama Trakya’nın genel sorunu. Devlet Su İşleri bölgede bazı projeler gerçekleştirdi ama bunlar yeterli olmuyor. Ben iki dönem belediye meclis üyeliği yaptım ve kooperatiflerle birlikte bazı sulama projeleri gerçekleştirmeye çalıştık. Ama kaynak yetersizliği nedeniyle başaramadık.”

Ayçiceği yağı Türkiye için temel gıda maddelerinden biri. Türkiye’de yılda 1.6 milyon ton yemeklik yağ tüketiliyor. Bunun 1.1 milyon tonunu sıvı yağ, bunun da yüzde 80’iin ayçiçek yağı oluşturuyor. Yurtiçindeki arz yetmediğinden her yıl 1 milyon tonun üzerinde ay çekirdeği ithal ediliyor. Sulama altyapısını geliştirerek ve çekirdek kalitesini artırarak ayçiçeği üretimini artırmak mümkün.

Başka ürünlerde de kayıp var

Sulama altyapısındaki yetersizlik Trakya’da başka ürünlerde de rekolte kayıplarına neden oluyor. Bu yıl özellikle kaba yem için yetiştirilen mısırda ciddi rekolte kayıpları gerçekleştiği belirtiliyor.