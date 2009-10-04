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Çevre

Kuraklık 2025' te yüzde 70'e çıkabilir

Bugün dünyanın yüzde 41'i kuraklığın pençesinde iken, önlem alınmaması durumunda bu oranın 2025'te yüzde 70'e çıkabileceği açıklandı.

04 Ekim 2009 03:00

Dünyanın yüzde 41'i kuraklığın pençesinde iken, önlem alınmaması durumunda bu oranın 2025'te yüzde 70'e çıkabileceği açıklandı.

Yeryüzü topraklarının yüzde 70 kadarının, gerekli tedbirler alınmazsa 2025'te kuraklığın pençesine düşebileceği uyarısında bulunuldu.

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekreteri Luc Gnacadja, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen konferanstan sonraki açıklamasında, ''Bu toprak konusuna çözüm bulamazsak yeryüzünün yüzde 70 kadarı 2025'te çölleşmiş olacak'' dedi.

''Kurak bölgelerde gıda güvenliği olmadan dünya güvenliği sağlanamaz'' diyen BM yetkilisi, zengin memleketlerin bu bölgelerde çalışmayı taahhüt etmesi için 'yeşil anlaşma' gerektiğini bildirdi.

BM'ye göre, yeryüzünün yüzde 41'i bugün kuraklığın pençesinde. Bu oran, 1990'da ise yüzde 15-25 daha azdı.

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