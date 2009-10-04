Kuraklık 2025' te yüzde 70'e çıkabilir

Dünyanın yüzde 41'i kuraklığın pençesinde iken, önlem
alınmaması durumunda bu oranın 2025'te yüzde 70'e çıkabileceği
açıklandı.
Yeryüzü topraklarının yüzde 70 kadarının,
gerekli tedbirler alınmazsa 2025'te kuraklığın pençesine düşebileceği
uyarısında bulunuldu.
BM
Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekreteri Luc Gnacadja, Arjantin'in
başkenti Buenos Aires'te düzenlenen konferanstan sonraki açıklamasında,
''Bu toprak konusuna çözüm bulamazsak yeryüzünün yüzde 70 kadarı
2025'te çölleşmiş olacak'' dedi.
''Kurak
bölgelerde gıda güvenliği olmadan dünya güvenliği sağlanamaz'' diyen BM
yetkilisi, zengin memleketlerin bu bölgelerde çalışmayı taahhüt etmesi
için 'yeşil anlaşma' gerektiğini bildirdi.
BM'ye göre, yeryüzünün yüzde 41'i bugün kuraklığın pençesinde. Bu oran, 1990'da ise yüzde 15-25 daha azdı.