Kuraklık 2025' te yüzde 70'e çıkabilir

Dünyanın yüzde 41'i kuraklığın pençesinde iken, önlem alınmaması durumunda bu oranın 2025'te yüzde 70'e çıkabileceği açıklandı.

Yeryüzü topraklarının yüzde 70 kadarının, gerekli tedbirler alınmazsa 2025'te kuraklığın pençesine düşebileceği uyarısında bulunuldu.

BM'ye göre, yeryüzünün yüzde 41'i bugün kuraklığın pençesinde. Bu oran, 1990'da ise yüzde 15-25 daha azdı.