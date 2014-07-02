T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kuraklığa karşı 'yüksek karbonhidratlı' ağaç

Yapılan bir araştırmaya göre, yüksek karbonhidrat oranına sahip tropikal ağaçlar kuraklığa daha uzun süre dayanabiliyor

02 Temmuz 2014 19:53

"Nature Climate Change" adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma, yüksek seviyede "yapısal olmayan karbonhidrat"ın (NSC) tropikal ağaçların kuraklıkta ayakta kalma şansını artırdığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre karbonhidrat seviyeleri yüksek olan ağaçlar, diğer türlere göre 17 güne kadar daha uzun dayanıyor. Bu buluşun, ormanların korunması ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılıklarının artırılmasına katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

 

'İklim değişikliğine karşı sigorta'

 

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araştırma için, 10 farklı tropikal ağaçtan toplam 1400 fidan kullanıldı. Daha sonra bu fidanlar iki gruba ayrıldı. Araştırmada" bitkilerin güneş ışığından faydalanarak fotosentez yaptıkları" bilgisine yoğunlaşıldı.
İlk grup fidanlar bir süre karanlık bir ortamda büyütüldü. Fidanlar sonra güneşe çıkarıldı.

İkinci gruptaki fidanlar ise önce güneşe kondu sonra güneş görmeyen ortama alındı.

İkinci gruptaki fidanların kuraklığa maruz kaldıklarında dayanma kabiliyetlerini ölçebilmek için yapısal olmayan karbonhidrat (NSC) seviyeleri baskılandı.

NSC seviyeleri baskılanan fidanlar normal seviyede olanlara kıyasla daha çabuk soldu.

Oxford Ünivesitesi'nden Prof. Andrew Hector, söz konusu karbonhidrat bileşeninin gelecek için öngörülen iklim değişikliği modelleri için bir "sigorta" işlevi görebileceğini vurguladı.
Prof. Hector, bu bulgunun uygulamaya ilişkin sonuçlarıyla ilgili olarak şunları sözlerine ekledi:

"Kuraklık zamanında ormandaki hangi türlerin risk altında olduğu tespit edilebilir. Ayrıca bu veri, ormanların yeniden yapılandırılması için kullanılabilir. Büyük bir alana NSC seviyesi düşük ağaçlar dikerseniz tüm alan kuraklıkta zarar görebilir. Ancak farklı ağaçlar dikerek riski yayabiliriz. Bu durumda ormanlar dayanıklı ağaçlar sayesinde varlıklarını devam ettirebilirler."

ETİKETLER

karbonhidatağaçtropikal ormankuraklıkoxford

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24