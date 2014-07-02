Kuraklığa karşı 'yüksek karbonhidratlı' ağaç

"Nature Climate Change" adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma, yüksek seviyede "yapısal olmayan karbonhidrat"ın (NSC) tropikal ağaçların kuraklıkta ayakta kalma şansını artırdığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre karbonhidrat seviyeleri yüksek olan ağaçlar, diğer türlere göre 17 güne kadar daha uzun dayanıyor. Bu buluşun, ormanların korunması ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılıklarının artırılmasına katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

'İklim değişikliğine karşı sigorta'

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araştırma için, 10 farklı tropikal ağaçtan toplam 1400 fidan kullanıldı. Daha sonra bu fidanlar iki gruba ayrıldı. Araştırmada" bitkilerin güneş ışığından faydalanarak fotosentez yaptıkları" bilgisine yoğunlaşıldı.

İlk grup fidanlar bir süre karanlık bir ortamda büyütüldü. Fidanlar sonra güneşe çıkarıldı.

İkinci gruptaki fidanlar ise önce güneşe kondu sonra güneş görmeyen ortama alındı.

İkinci gruptaki fidanların kuraklığa maruz kaldıklarında dayanma kabiliyetlerini ölçebilmek için yapısal olmayan karbonhidrat (NSC) seviyeleri baskılandı.

NSC seviyeleri baskılanan fidanlar normal seviyede olanlara kıyasla daha çabuk soldu.

Oxford Ünivesitesi'nden Prof. Andrew Hector, söz konusu karbonhidrat bileşeninin gelecek için öngörülen iklim değişikliği modelleri için bir "sigorta" işlevi görebileceğini vurguladı.

Prof. Hector, bu bulgunun uygulamaya ilişkin sonuçlarıyla ilgili olarak şunları sözlerine ekledi:

"Kuraklık zamanında ormandaki hangi türlerin risk altında olduğu tespit edilebilir. Ayrıca bu veri, ormanların yeniden yapılandırılması için kullanılabilir. Büyük bir alana NSC seviyesi düşük ağaçlar dikerseniz tüm alan kuraklıkta zarar görebilir. Ancak farklı ağaçlar dikerek riski yayabiliriz. Bu durumda ormanlar dayanıklı ağaçlar sayesinde varlıklarını devam ettirebilirler."