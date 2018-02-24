Kuraklığa dikkat çekmek için kulaç attılar

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde bu yıl 12\'ncisi düzenlenen, Türkiye\'nin ilk ve tek açık deniz kış yüzme maratonunda yarışmacılar, kuraklığa dikkat çekmek için kulaç attı.

Datça Belediyesi\'nin organizasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Türkiye Yüzme Federasyonu ve gönüllülerin katkıları ile ilçe merkezindeki Kumluk Plajı\'nda, \'Su farkındalığı\' teması ile \'Kuraklık size bir kulaç kadar yakın, suyuna sahip çık\' sloganıyla maraton gerçekleştirildi. Etkinliğe 85\'i kadın, toplam 407 sporcu katıldı. Kumluk Plajı\'nda saat 11.00\'de başlayan maraton öncesi düzenlenen törene; Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, yüzücüler ve vatandaşlar katıldı.

\'SU HAYATTIR\'

Muğla Valisi Esengül Civelek, yüzme denilince akla deniz, kum ve güneşin geldiğini belirterek, \"Ülkemizin birçok bölgesinde kış tüm ağırlığı ile devam ederken; denizi, doğası, huzuru ve sakinliği ile ünlü Datça\'mızın açık deniz yüzme maratonuna ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyuyorum\" dedi. Etkinliğin temasını çok anlamlı bulduğunu ifade eden Civelek, \"Hepimiz biliyoruz ki suyun hayatımızda çok önemli bir yeri var. Tek bir cümle ile ifade ediyoruz. Su hayattır, su yaşam kaynağıdır. Ancak günümüzde nüfus artışı, çevre kirliliği, sanayileşme ve küresel ısınma nedeniyle, çağımızın en zorlu mücadele alanı, küresel iklim değişikliği nedeniyle denizleri temiz tutmamız, suyu sürdürebilir bir şekilde korumamız, aynı zamanda suyu bilinçli, tasarruflu ve doğru kullanmamız gerekiyor. Bu anlamda bu etkinliğin, toplumsal dilek oluşturacağını, toplumda duyarlılık, farkındalık yaratacağına inanıyorum\" diye konuştu.

KIŞ TURİZMİNE EN GÜZEL ÖRNEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün ise alanında tek ve özgün olan Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu\'nun Datça\'ya yakıştığını söyledi. Gürün, \"Kış turizminin gelişmesi için neler yapabiliriz, yıllardır tartışıyoruz ve tartışmaya da devam ediyoruz. Datça Belediyesi, bu işi en güzel şekilde sözle değil eylemle gerçekleştiriyor. Bu etkinliğin 12\'ncisinin yapılıyor olması kolay değil. 13 sporcu ile başlayıp, 500\'e çıkan bir katılımcı sayısı ve aileleriyle birlikte kış aylarında Muğla\'ya ve Datça\'ya gelen turist sayısını değerlendirmek gerekiyor\" dedi.

\'TEDBİR ALINMAZSA BÜYÜK SORUNLAR YAŞANACAĞI AŞİKÂR\'

Maratonun ana teması suyun önemine dikkat çekerek konuşmasını sürdüren Gürün, şunları söyledi:

\"Geçen yıl, Muğla ortalamasının altında yağış aldık. Bu yıl geçen yılın ortalamasına henüz daha yaklaşamadık. Önümüzdeki yıllarda eğer gerekli tedbirleri almazsak, Muğla\'nın suyla ilgili çok büyük sorunla karşılaşacağı aşikârdır. DSİ\'nin bu konuda önemli çalışmaları var. Birlikte götürmeye çalışıyoruz. Yapılması gereken barajlarımız var. Su tasarrufu ile ilgili tüketimi azaltmak ve makul seviyeye getirmek için, yapmamız gerekenler var. Eğer biz, sulama suyunu damlama veya yağmurlama usulü ile en aza indirmezsek, içme ve kullanma suyunu yerinde ve tasarruflu olarak kullanmazsak, kullanılan suyun arıtarak tekrar geri dönüşümünü sağlamazsak, sarnıç ve yağmur suyu depolanmasının teknik olarak imar yasasına getirmezsek, en büyük yokluğu ve sıkıntıyı ülkemiz ve Muğla yaşayacaktır.\"

Konuşmaların ardından, Muğla Valisi Esengül Civelek\'in startı ile yüzme maratonu başladı. Kumluk Plajı-Fener Adası arasındaki 3 bin metrelik uzun parkurda 14\'ü kadın, 128, Kumluk Plajı-İskele arasındaki 1500 metrelik kısa parkurda ise 71\'i kadın 279 sporcu yarıştı.



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