Kuradan ölüm çıktı

T24- Zonguldak'ta maden ocağında tavan kayması sonucu oluşan göçüğün altında bir kişi kaldı. 20 bin 814adaydan madenci olmaya kurayla hak kazanan Deniz Akdeniz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi maden ocağının eksi 260 kodunda tavan kısmından toprak kayması sonucu göçük meydana geldi.

Göçüğün altında kalan 27 yaşındaki Deniz Akdeniz yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan Akdeniz, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Zorlu sınavdan geçmişti

TTK Genel Müdürlüğünce, müessese müdürlüklerinden Karadon, Amasra, Üzülmez, Kozlu ve Armutçuk'ta istihdam edilmek üzere açılan 3 bin işçi kadrosu için 2008'in Ekim ve Kasım aylarında 35 bin 291 aday mülakata katılmıştı.

Mülakatta uzunluğu 4 metreyi aşan maden direği taşıyan, kazma, kürek ve baltayı nasıl kullandıkları uygulamalı test edilen ve avuç içlerinden de işe yatkınlıkları belirlenmeye çalışılan adaylardan 20 bin 814'ü noter huzurunda çekilen kuraya hak kazanmıştı.

Kura sonucu 3 bin asil ve 3 bin yedek madenci belirlenmiş, işçiler sağlık kontrollerinin ardından 1 Ocak 2009'da işbaşı yapmıştı.

Akdeniz de kura sonucu madende iş başı yapanların arasında yer alıyordu.