'Kur savaşları devam ediyor'

Global FX Strategy Başkanı Marshall Gittler'a göre, geçen hafta toplanan önde gelen beş merkez bankasının ortak kararı kur savaşlarının devam ettiği yönünde.



Avustralya Merkez Bankası (RBA), Kanada Merkez Bankası (BOC), Japonya Merkez Bankası, (BoJ), İngiltere Merkez Bankası (BOE), Avrupa Merkez Bankası (AMB) toplantıları gerçekleştiren bankalar arasındaydı.

Banka kurullarının hepsinin ortak kararı kur savaşlarının devam ettiği yönünde. Buna rağmen bankaların hiçbiri ekonomik politikalarında değişikliğe gitmedi.

Global FX Strategy Başkanı Marshall Gittler, kurul toplantılarının kur savaşlarının devam ettiğini gösterdiği yorumunu yaparken, kur savaşlarından bir çok ülkenin merkez bankasını etkilendiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Gittler, "Kur savaşlarının galibinin kim olacağı henüz belli değil. Ancak doların diğer ülkelerin para birimlerinin karşısında değer kaybetmesi, kaybedenin ABD olacağı konusunda önemli işaretler veriyor" dedi.

ABD Merkez Bankası Fed’in Başkanı Ben Bernanke ise parasal genişlemenin piyasalarda etkisini kesinlikle göstereceği görüşünde.

Bernanke'nin kur savaşlarına yönelik açıklaması ABD merkez bankasının Avrupa ya da Avustralya merkez bankaları gibi politikalarda serbestleşmeye gitmeyeceğine işaret ediyor.