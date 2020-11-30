Kur makası yine kriz yarattı: Şirketler ilaç vermiyor

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, ilaç için kur belirleme işleminin her yıl bir kez yapılması nedeniyle firmaların ilaç akışını kestiğini söyledi.

Türkiye’de her yıl sonu “ilaç kıtlığı” yaşandığını ifade eden CHP'li Taşcıer, “Bunun nedeni de ilaç fiyat kararnamesinde avro kurunun olağanüstü derecede düşük ve yılda sadece bir kez belirlenmesidir. Her yıl yeni kur belirlemesi öncesi kimi ilaç firmaları ve depoların ilaç akışını kesiyor ve yine bir ilaç krizi dönemi başlıyor” dedi.

Birgün'ün haberine göre, yurttaşların acil tedavi gerektiren durumlarda büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Taşcıer, “Bu durumun üç temel sebebi var. Birincisi, sabit döviz kuru belirleniyor belirlenmesine ama yıl içerisinde kötü ekonomi yönetimi nedeniyle TL’nin olağanüstü değer kaybı sonucu ilaç firmaları Türkiye’ye ilaç vermekten imtina ediyor. Bu yıl bir de pandemi sürecinden geçiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda tansiyon, diyabet, kanser gibi hayati önemi olan ilaçlar bulunamaz hale gelmişti. Şimdi içinde bulunduğumuz salgın döneminde, özellikle kronik rahatsızlığı olan kişilerin bu salgından daha çok etkilendiğini de düşünürsek, vatandaşın bir de ilaçlarına ulaşamaması durumun ne denli kritik olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Dışa bağımlı hale geldik

Krizin çözümünün yerli ilaç sanayisini kalkındırmak olduğunu belirten Taşçıer şöyle konuştu:

“İkinci temel sebep de ilkine bağlı. Yerli ilaç sanayisinin yanlış politikalarla bitirilmesi, Türkiye’nin ilaçta iyice dışa bağımlı hale getirilmesi, firmalar için pazarlık gücü, Türkiye için ise ilaç krizi anlamına geliyor. Ülkemizde kronikleşen ilaç krizinin kesin çözümü, yerli ilaç sanayisinin kalkındırılması ve dışa bağımlılığın minimuma indirilmesidir.

Üçüncü temel sebep olarak da ilaç fiyat kararnamesinin yılda bir kez belirleniyor olması öne çıkıyor. İlaç alımında uygulanacak avro kurunun yılda bir kez belirleniyor olması her yıl aynı dönemlerde bir ilaç krizine neden oluyor. Firmalar ve depolar belirleme öncesi ilaç tedariğini kısıyor ve piyasada bulunamayan ilaçlar krizi başlıyor.”