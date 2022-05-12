Kur korumalı mevduatta biriken tutar 819 milyar TL'ye ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 6 Mayıs ile biten haftada 810,3 milyar TL'den 819 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 639 milyar TL'den 5 trilyon 644,1 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 131,8 milyar TL'den 6 trilyon 174,3 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 827,3 milyar TL'den 832,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 240,7 milyar TL'den 241,7 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 160,8 milyar TL'den 161,2 milyar TL'ye yükseldi.