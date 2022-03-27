Kur korumalı mevduatın Hazine'ye yükü ne kadar olacak?

20 Aralık 2021'de dolar kurunun 18,30'lu seviyeleri aşmasının ardından devreye alınan Kur korumalı mevduat hesaplarının 3 aylık vadeli olanlarında ilk ödemeler geride kalan haftada yapıldı. Uzmanlar söz konusu hesaplara ortalama 14 milyar TL ödendiğini hesapladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada söz konusu hesaplara 1 milyondan fazla katılım olduğunu ve hesaplarda biriken toplam tutarın 591 milyar lirayı bulduğunu açıkladı.

23 Aralık'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 11,64'lük ilk dönüşüm kuru ve ilk 3 aylık vadeli hesaplara ödeme yapılan 23 Aralık tarihindeki 14,82'lik dolar kuru göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu dönemde doların artışı yüzde 27 civarında.

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez kişisel blogunda konuya ilişkin yayımladığı yazısında dolar kurundaki artışın yılın kalanında aynı hızda devam etmesinin, yıl sonunda Hazine'nin kasasından 545 milyar liralık paranın çıkabileceğini işaret etti.

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"Vergi, faiz olarak ödenemez; dava açılmalı"

Konuya ilişkin ekonomist Mustafa Sönmez ise Al-Monitor'daki yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatın "Hazine'ye hiçbir yükü yok" sözlerini anımsatarak "Üç ayın sonunda ortaya çıktı ki KKM, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin uygulama başlangıcında ifade ettiğinin aksine Hazine’ye ağır bir yük getirdi. İlk üç ayda toplanan mevduat, gerçek kişilerden şirketlere uzanan katılımcılarla 591 milyar TL’yi buldu. İlk katılımcılara yapılacak ödemelerin Hazine’ye ağır yükler getireceğinin, ödenecek örtülü faizin ağırlıkla vergi mükelleflerinden çıkacağının anlaşılmasıyla vergi mükelleflerinden gelen tepkiler de büyüdü. Verginin faiz olarak ödenemeyeceği, Anayasa Mahkemesi’nde dava açılması gerektiği de ses getiren görüşler arasında." ifadelerini kullandı.

"3 ayda Çanakkale Köprüsü'nün maliyetini geçecek"

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Haziran ayı sonuna kadar kur aynı kalsa bile (1$=15 TL), KKMH için Hazine ve Merkez Bankası'nın ilk üç aylık dönemdeki ödeme yükü 42 milyar TL. Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti ise 40 milyar TL...." dedi.