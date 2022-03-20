Kur korumalı mevduatın devlete ilk maliyeti 14 milyar TL

Kur korumalı mevduat sisteminde 3 aylık hesapların vadesi önümüzdeki hafta doluyor. Söz konusu 3 aylık süreçte dolar yüzde 26 değerlenirken, bu hesaplara ödenecek toplam kur farkı ise 14 milyar TL olarak hesaplandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre mart ayı itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarındaki toplam tutar 561 milyar 869 milyon TL. Bu tutarının 70 milyar TL'lik bölümü 23-30 Aralık 2021 dönemde büyük çoğunluğu TL hesaplardan geçişle KKM'ye bağlandı.

Birinci grupta ortalama kur seviyesi 11.84 liradan 70 milyar TL'ye verilen döviz garantisinin devlete ilk maliyeti, -önümüzdeki hafta doların 14.72 lira (14-19 Mart ortalaması) olduğu varsayımıyla- 14 milyar lirayı buluyor.

"Hazine'nin harcamaları ihtiyacı olana değil, parası olana gidiyor"

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre bankacılık uzmanı, ekonomist Erol Taşdelen, sürekli Türk Lirası'nda kalıp paralarını vadeli hesapta tutanların kur korumalı hesaplarda kârlı çıkacağını belirtti.

Taşdelen, “İlk açan grupta dolar 11.62 liraydı. Şu an görünen faiz gelirini düştüğümüzde +2 TL fazladan kazançları olacak. Bu normal faiz gelirinin iki katından fazla ek gelir demek” dedi. Bu farkı Hazine'nin ödeyeceğine işaret eden Taşdelen, “Asıl sorun bu. Hangi kamu yararı var da kur farkı vatandaşın vergileri ile Hazine tarafından karşılanıyor. Bu durumda Hazine'nin sosyal transfer harcamaları ihtiyacı olana değil parası olana gidiyor. Devlet eli ile zenginden alıp fakire verilmesi gereken kaynak, parası olan zenginlere gidiyor” dedi.