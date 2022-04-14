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Ekonomi

Kur korumalı mevduat sisteminde biriken tutar 728,7 milyar TL'ye yükseldi

Aynı haftada tüketici kredileri 5 trilyon 512,3 milyar TL'ye çıktı

14 Nisan 2022 14:35

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 8 Nisan ile biten haftaya dair verileri açıkladı. Buna göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 695,7 milyar TL'den, 728,7 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 490 milyar TL'den 5 trilyon 512,3 milyar TL'ye, mevduat 5 trilyon 966 milyar TL'den 6 trilyon 17,9 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 802,7 milyar TL'den 807,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 232,7 milyar TL'den 231,4 milyar TL'ye geldi. Takipteki alacaklar 162,7 milyar TL olarak kaldı

kur korumalı mevduatBDDK
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