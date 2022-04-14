Kur korumalı mevduat sisteminde biriken tutar 728,7 milyar TL'ye yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 8 Nisan ile biten haftaya dair verileri açıkladı. Buna göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 695,7 milyar TL'den, 728,7 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 490 milyar TL'den 5 trilyon 512,3 milyar TL'ye, mevduat 5 trilyon 966 milyar TL'den 6 trilyon 17,9 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 802,7 milyar TL'den 807,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 232,7 milyar TL'den 231,4 milyar TL'ye geldi. Takipteki alacaklar 162,7 milyar TL olarak kaldı