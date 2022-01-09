Kur korumalı mevduat hesaplarını TBMM’de anlatan Bakan Yardımcısı Zaman: Dua edin tutsun

Kur korumalı mevduat hesaplarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anlatan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, ‘‘Dua edin tutsun” yorumunu yaptı. CHP’li Cavit Arı, “Duayı siz edin” yanıtını verirken HDP’li Paylan hükümetin teklifini utanç verici olarak değerlendirdi.

BirGün’de yer alan habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. ‘‘En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak’’ sözleri ile duyurulan teklifle, kur korumalı mevduat hesaplarına da yasal altyapı sağlandı.

Teklifin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri, gelecek hafta başlayacak. HDP’li Garo Paylan, henüz yasa çıkmadan uygulanmaya başlayan düzenlemeye tepki gösterdi. 1 TL’lik sembolik hesap açtığını ve sözleşmeyi aldığını ifade eden Paylan, uygulamaya karşı çıktı.

Kur korumalı mevduat hesabının dövizdeki yükselişi durdurup durdurmayacağı hakkındaki sorulara yanıt veren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman ‘‘Gelişmekte olan ülke olarak, Türkiye için en büyük problem kurlardaki oynaklık’’ dedi. Bakan Yardımcısı Zaman, yeni hesap türü için, ‘‘Bu üründe amacımız oynaklığı yok etmek. Oynaklığı nasıl yok edeceğiz? Şimdi, burada biraz da finansal davranış psikolojisi devreye giriyor. Oynaklığa neden olan bir yatırımcı tipi var. Biz bu yatırımcı tipine bu oynaklığı azaltabilmek için başka bir yer gösteriyoruz. Hani, dua edin de bu ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın’’ ifadesini kullandı. CHP’li Cavit Arı ise bu sözlere, ‘‘Duayı biz değil siz edin’’ yanıtını verdi.