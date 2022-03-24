Kur korumalı mevduat hesaplarındaki toplam tutar 581,2 milyar liraya yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 561,9 milyar TL'den, 581,2 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 359 milyar TL'den 5 trilyon 398,4 milyar TL'ye, mevduat 5 trilyon 947 milyar TL'den 5 trilyon 986,7 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 791 milyar TL'den 791,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 220,9 milyar TL'den 218,5 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 163,7 milyar TL'den, 163,9 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 18 Mart ile biten haftayı kapsıyor.