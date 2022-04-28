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Ekonomi

Kur korumalı mevduat hesaplarında biriken tutar 782 milyar TL'ye yükseldi

Aynı haftada krediler 5 trilyon 580,7 milyar TL'ye çıktı

28 Nisan 2022 15:56

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteni yayımladı. Buna göre 22 Nisan ile biten haftada  kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 756,6 milyar TL'den 782 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 525,4 milyar TL'den 5 trilyon 580,7 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 67,6 milyar TL'den 6 trilyon 112,7 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 810,2 milyar TL'den 819,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 231,9 milyar TL'den 235,2 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 161,9 milyar TLz olarak kaldı.

 

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