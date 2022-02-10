Kur korumalı mevduat etkisi; şirketlerin döviz mevduatları 4 milyar 168 milyon dolar geriledi

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Şubat ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış şekilde 5 milyar 79 milyon dolar azaldı. Döviz mevduatlarındaki düşüşte tüzel kişiliklere getirilen kur korumalı mevduata geçiş imkânı etkili oldu.

Döviz mevduatlarındaki düşüşün 911 milyon doları gerçek kişilerin olurken, şirketlerin döviz mevduatları aynı dönemde 4 milyar 168 milyon dolar düşüş kaydetti.

Tüzel kişilerin bu dönemde dolar mevduatları 2 milyar 421 milyon dolar düştü. Toplam döviz mevduatları söz konusu haftada 225 milyar 93 milyona geriledi. Böylece döviz mevduat hesapları 16 Nisan 2021'den bu zamana dek en düşük seviyesini gördü.