İSTANBUL, (DHA) - ERKEN boşalma sorunun 40 yaş altı erkeklerde en sık görülen cinsel sağlık sorunlarının başında geldiğine dikkat çeken Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, \"Bu sorunu yaşayan 3 erkekten biri depresyonda. Uygulanan yeni tedavi yöntemi Cinsel Anti-Aging kür ile erken boşalma önlenebilir\" dedi.

Erken boşalmanın hem erkek hem kadın için cinsel tatmini ciddi şekilde azalttığını söyleyen Hattat Klinik\'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, bu sağlık sorunuyla nasıl baş edileceği ve yeni geliştirilen Cinsel Anti-Aging tedavi yöntemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

\"3 ERKEKTEN BİRİ DEPRESYONDA\"

Erken boşalmanın cinsel ilişkinin süresini kısalttığını ve o esnada yapılan davranışların kalitesini düşürdüğünü belirten Prof. Dr. Hattat, \"Sertleşme fonksiyonunu zedeliyor, partnerde cinsel zevk ve orgazmı olumsuz etkiliyor. Araştırmalarımızda, erken boşalma yaşayan 3 erkekten birinin depresyonda olduğunu, 10 kadından dördünün de eşinin erken boşalması nedeniyle cinsellikten zevk alamadığını tespit ettik. Kalıcı erken boşalmanın hem erkeğin hem partnerinin cinsel fonksiyonları üzerinde zararlı etkileri bulunuyor\" diye konuştu.

KÜR CİNSEL PERFORMANSI GÜNCELLİYOR

Kürün cinsel gücü ve performansı artırdığını söyleyen Prof. Dr. Hattat, \"Cinsel anti-aging uygulaması sağlık risklerine, yaşam şekline, cinsel performansa göre şekillendirdiğimiz bir kür. Özellikle erken boşalma sıkıntısı yaşayan erkeklere cinsel performansı güncelleme imkanı sunuyor. Bu kür, cinsel güç ve performansı artırıyor. Kür sayesinde cinsel bölgeyi canlandırıyor, gençleştiriyor ve fit hale getiriyoruz. Sadece erken boşalma değil, sertleşme kalitesi, cinsel istek, boşalma süresi, penis dokusu ve şeklinde gençleşme yaşayabilirsiniz\" ifadelerini kullandı.

\"YENİ YÖNTEMLE KASLAR KUVVETLENİYOR\"

Prof. Dr. Halim Hattat, kürün organik rahatsızlıkları düşünerek kişiye özel bir tedavi yöntemi olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Hattat, \"Prostat enfeksiyonları-prostat büyümesi, tiroit sorunları, idrar yolu enfeksiyonları, şeker hastalığına bağlı nöropatiler boşalma süresini kısaltabiliyor. Sertleşme problemi erken boşalmaya yol açabiliyor. Boşalma refleksini kazanmak güç ama mümkün. Bu refleksi kontrol etmede kas egzersizleri, penis damar ve sinir sisteminin geliştirilmesi ve beraberinde ilaç ve terapi yöntemlerinden oluşan bir kür başarılı sonuçlar veriyor. Cinsel bölgeyi bir ağ tabakası gibi çevreleyen kas yapısı erkek cinselliğinde çok önemli işlevlere sahip. Bu kaslar doğru çalışmadığında erken veya geç boşalma da oluşabiliyor. Erken boşalma kürü dahilinde tam anlamıyla bu kasların gücünü ölçmek ve kuvvetlendirmek mümkün hale geldi. 15-45 dakika süren özel cihaz çalışmaları ile klinik ortamda bu kaslar ile peniste boşalma ve sertleşmede görev alan kavernöz kası yönetmeyi öğrenebiliyorsunuz\" dedi.

NE KADAR ERKEN, ERKENDİR?

Yapılan araştırmalarda dünyadaki boşalma süresinin ortalama 4,5 dakika olduğu tespit edilmiştir. Bu süre 50 saniyeden 44 dakikaya kadar değişmektedir. Türkiye\'deki boşalma süresi ortalama 3,7 dakika arasında olduğu belirlenmiştir.

Uluslararası Cinsel Tıp Birliği erken boşalmanın tanı kriterlerine göre erken boşalma; boşalmanın vajina girişi öncesinde veya girişten sonra yaklaşık 1 dakika içinde olmasıyla tanımlanmaktadır. 60-90 saniye arasında oluşan boşalmalar da muhtemel olarak erken boşalma sorununuz olduğu anlamına gelmektedir.

İleri vakalarda penise herhangi bir uyarı olmadan yalnızca cinsel düşünceler bile boşalmayı tetikleyebilir. Boşalmanın süresi kadar, boşalmayı erteleyebilme kabiliyeti, cinsel tatmin seviyesi ve erken boşalmanın çift üzerinde yarattığı olumsuz etkiler de erken boşalmanın tanısında önemli kriterlerdir. Erken boşalma tanısındaki en önemli faktör ise boşalmanın çiftin isteğinden önce olması ve tatmini azaltmasıdır.