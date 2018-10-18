Rahip Andrew Brunson kriziyle ivmelenen Türk Lirası'ndaki değer kaybının ardından enflasyonun yaklaşık 7 yılın en yüksek rakamını görmesiyle birlikte doğalgaz, elektrik ve bazı gıdalarda arka arkaya zamlar gelmeye başladı. Dolar/TL 2 ayda yüzde 18 geriledi. Kurun 5.60’ın altına inmesiyle vatandaşlar yüksek zamların geri alınmasını talep etmeye başladı. Akşam gazetesi de, "Kur bahanesi bitti, zamları geri alın" çağrısında bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, "Döviz kurunun yükselişine göre zam yapanlar, yine döviz kurunun düşüşüne göre indirime gitmeli ve bu iş ranta çevrilmemeli.Kimse enflasyonla mücadele üzerinden menfaat sağlamamalı" açıklamasında bulunmuştu.

Akşam'da yer alan söz konusu haber aynen şöyle:

Türkiye özellikle 24 Haziran seçimlerinden beri tarihinin en şiddetli ekonomik savaşını veriyor. 2017 genelinde yüzde 7.4 büyüyen Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde de yıllık yüzde 5.2 büyüyerek dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasındaki yerini aldı. Bunun yanında ağustos ayında 2.6 milyar dolarla tarihin en yüksek cari fazlası verildi. Türk ekonomisine önemli bir döviz girdisi sağlayan turizm de bu yıl ‘altın çağını’ yaşıyor. Türkiye’ye yılın ilk 8 ayında 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 22.92 artışla 27 milyon 23 bin 134 yabancı ziyaretçi geldi.Tüm bu olumlu verilere rağmen malum çevreler Türkiye’de bir kriz varmış algısı yaratmaya çalıştı.

Dolar silahına sarıldı

Büyümesini sürdüren ve borçluluk oranı dünyanın çok altında olan Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen bu çevreler son aylarda kur silahına sarılmış durumda. Ancak açıklanan her yeni verinin olumlu olması ve ABD ile yaşanan ‘Brunson’ geriliminin aşılması sonucunda dolar/TL’de hızlı bir düşül yaşanmaya başladı. Ağustos ortasında 6.88 lira seviyesinde bulunan, hatta düşük hacimli piyasada 7.20’yi gören dolar dün itibarıyla 5.55 liraya geriledi. Ekim ayında Türk Lirası, gelişmiş para birimleri arasında en iyi performans gösteren para birimi olmasıyla son 2 ayda dolar karşısında yüzde 19 değer kazandı. Böylece ağustos itibarıyla kurdaki hareketi gerekçe göstererek ürün ve hizmetlerine yüksek oranda zam yapan firmaların indirim yapması yönünde bir beklenti oluşmaya başladı.

Dünya gündemine girdi

Vatandaşlar Twitter’da bazı ürünlerin ağustos öncesi ve sonrası fiyatlarını paylaşarak şirketlerin yaptığı zamları geri almasını talep etti. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinatörlüğünde başlatılan ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ kampanyasına 1 haftada 1200 şirket katılarak fiyatlarında indirime gitti.

Zam yapan aynı hızla düşürsün!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yazılı açıklamasında, döviz kurlarının yükselişiyle ürünlerine anında zam yapanların, döviz düştüğü zaman aynı hızla indirime gitmediğine dikkati çekti. Satılmayan ürünlerde yapılan indirim kampanyasıyla müşteri çekmenin doğru olmadığını vurgulayan Palandöken, “Döviz kurunun yükselişine göre zam yapanlar yine döviz kurunun düşüşüne göre indirime gitmeli” ifadesini kullandı.