“Kur artışı ucuz ürünün fiyatını da yükseltecek”

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan vatandaşın market alışverişlerindeki sepet ağırlığı arttı. Vatandaşlar daha ucuz ürünlere yönelmeye çalışırken, Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer’den bir açıklama geldi. “Kurun yükselmesi doğal olarak ithalata dayalı alanlarda maliyet artışlarına sebep olacak” diyen Özer, “Ancak bu artışlar fiyat odaklı bir sektör olduğumuz için mümkün olan en düşük seviyede raflara yansıyacak” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtlayan Özer’in açıklamaları şöyle:

Tüketici ciddi marka karşılaştırması yapıyor

“2018'in ikinci çeyreğinden beri tüketicilerin fiyat odaklılığı ciddi şekilde yükseldi. Bu dönemden beri tüketiciler alışveriş yaptıkları ürünlerin de aldıkları ürünlerin de fiyatlarını ciddi şekilde kıyaslıyorlar.

Ev dışı tüketim noktaları kapalı olduğu ve insanlar evlerinde tüketimi arttırdıkları için doğal olarak market alışverişleri normal döneme göre ciddi şekilde arttı. Halka açık olan market perakende zincirlerinin açıkladığı ilk çeyrek rakamlarında da cirolarda ciddi artışlar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Nisan ve mayıs ayında da aynı durum yaşanmaya devam ettiği için ikinci çeyrek rakamları da bir önceki yılın aynı dönemine göre oldukça yüksek olacaktır.

Kurun 7 TL'yi aşması ürün fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Özel markalı ürünler fiyat odaklı ürünlerdir. Tüketiciye kaliteli ürünü en uygun fiyata sunmak amacıyla konumlanan ürünlerdir. Kurun yükselmesi doğal olarak ithalata dayalı alanlarda maliyet artışlarına sebep olacaktır ancak bu artışlar fiyat odaklı bir sektör olduğumuz için mümkün olan en düşük seviyede raflara yansıyacaktır.

Koronavirüs sonrasında alışveriş alışkanlıklarında nasıl bir değişiklik bekleniyor?

Tüketicilerinin hijyene her zamankinden daha fazla önem vereceğini düşünüyoruz. Dezenfekte özelliği yüksek ürünler normal dönemlere göre daha fazla ilgi görecektir. Tüketicinin topluca tüketim yaptığı kafe ve restaurantlardan ziyade evde daha fazla tüketim yapmaya yönelecektir. Bunların yanı sıra online satışların, salgın öncesindeki beklentilerin çok daha üstünde artmasını bekliyoruz.

Özel markalı ürünler 2019 yılını yüzde 20’lik büyümeyle yaklaşık 60 milyar TL ciro ile kapattı. Alkol ve sigara hariç Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarında özel markalı ürünlerin payı yüzde 21 seviyesine geldi. Tüketicinin özel markalı ürünlere ilgisinin ve güveninin artması, ulusal zincirlerin ve indirim marketlerinin şube sayılarını arttırmaları ve evde tüketimin artması gibi önemli unsular bu yıl sektörün yüzde 25’lik bir büyüme göstermesini olağan kılıyor. Özel markalı ürünlerin 2020 yılını yaklaşık 75 milyar TL ciro ile kapatmasını bekliyoruz.