Kur artışı okul alışverişini de vurdu; en ucuz kırtasiye masrafı ne kadar?

Okulların açılmasına kısa süre kala, aileler çocuklarının ihtiyaçları için alışverişe çıkmaya başladı. Kırtasiyede döviz kuru ve kâğıt fiyatındaki artışlar belirleyici oldu. Çocuğu için kırtasiye alışverişi yapan bir velinin cebinden en az 165 lira para çıkacak. Alışverişin tutarı ise öğrencinin bulunduğu sınıfa ve gittiği okulun devlet ya da özel olmasına göre değişiyor.

Kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışlarının tüketicileri düşük fiyatlı ancak güvensiz ürünlere yönlendirebileceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, velilerin öncelikle öğrencilerin sağlığını düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

Milliyet’ten Aylin Rana Aydın’ın haberine göre; TESK Başkanı Bendevi Palandöken de şu uyarıyı yaptı:

"Çocuklarımız eğitim alırken sağlıklarından olmamalı. Vatandaşlarımız daha uygun olsun diye merdiven altı ürünleri tercih etmemeli. CE ve TSE damgası olmayan birçok ürün okulların açılmasına az zaman kala piyasada görülüyor."

Okul kıyafetleri yüzde 10-15 zamlandı

Okul Kıyafeti Üretici ve Satıcıları Federasyonu Başkan Vekili İsmail Sadi Doğan, okul üniformalarında geçen yıla oranla yüzde 10 ila 15 arasında artış olduğunu belirtti. Fiyatların modellere göre farklılık gösterdiğini söyleyen Doğan, "Tişört ve gömlek 30-45 TL, pantolon 40-75 TL, svveatshirt 35-50 TL arasında değişiyor. Ürünler daha önceden yapıldığı için dolardaki fark yansımış değil" dedi.