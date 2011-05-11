Kupayı kim kazanacak?

T24 - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kayseri'de karşı karşıya geliyor.







Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Türkiye Kupası sahibini buluyor. Kayseri Kadir Has Stadı'nda Beşiktaş ile İBB kozlarını paylaşıyor... Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Yunus Yıldırım yönetiyor. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ile Volkan Narinç yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek.

Kartal'da eksik çok

Beşiktaş'ta cezalı olan İbrahim Toraman'ın yanı sıra, sakatlıkları süren Ersan Gülüm, Nihat Kahveci, Matteo Ferrari, Fabian Ernst, Mert Nobre ve Hakan Arıkan final maçında forma giyemiyor.

Holosko'nun sebebi 'duygusallık'

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise sakatlığı bulunan Ali Güzeldal ile Beşiktaş'tan kiralık olarak alınan Filip Holosko, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayamıyor.

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Kartal, Kadir Has Stadı’nda maçı kazanıp hem 9. kez kupayı müzesine götürmek hem de Avrupa Ligi ile teselli bulmak istiyor. İstanbul BŞB ise tarihi başarısını kupayla taçlandırıp sezonun ödülünü almayı hedefliyor.

Stat: Kadir Has

Saat: 20:00 (TRT-1 & TRT HD)

Hakemler: Yunus Yıldırım, Baki T.Akkın, Volkan Narinç

Beşiktaş: Rüştü, Ekrem, Sivok, Aurelio, İsmail, Necip, Fernandes, Quaresma, Guti, Simao, Bobo

Teknik direkör: Tayfur Havutçu

İstanbul BŞB: HHasagic, Rızvan, Metin, Can, Ekrem, Cihan, Mahmut, Holmen, İskender, İbrahim Akın, Herve Tum

Teknik direktör: Abdullah Avcı





