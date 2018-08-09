Kupaya el koyan kaleci hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)-

Geçtiğimiz sezon Düzce Çilimle Belediyespor\'un kalesini koruyan Onur Öner, geçen sezonki alacaklarının kendisine ödenmediği gerekçesiyle takımın şampiyon kupasına el koydu. Kulüp yöneticileri ise Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

İzmit\'te yaşayan, 2017-2018 sezonunda Düzce Çilimli Belediyespor\'da kalecilik yapan ve takımın Süper Amatör Lig\'de şampiyon olup Bölgesel Amatör Lige çıkmasında katkısı olan Onur Öner, kulüpten alamadığını iddia ettiği 9 bin liraya karşılık şampiyonluk kupasına el koydu. Kupayla birlikte İzmit\'e dönen Onur Öner, parası ödenene kadar kupanın kendisinde kalacağını söyledi. Buna karşın Çilimli Belediyespor Kulübü eski Başkanı Mustafa Öztürk, yaptığı açıklamada yasal süreç başlattıklarını açıkladı.

Futbolcuya alacaklarının ödendiğini belirten Öztürk, \"Genç kardeşimize kalan ödemelerinin Temmuz ayında gerçekleşeceğini taahhüt ettiğimiz halde şampiyonluk gecesi kutlamalarında kupamızı çalıp kaçmıştır. Tüm uyarılara rağmen kupayı geri getirmemiştir. Futbolcu ayrıca sezon içerisinde kırmızı kart görüp 5 maç cezalı duruma düşmüş, ve 2 maçta kadroya girememiş ve sezon içerisinde 30 antrenmana çıkmamıştır. Oyuncumuza sezon başı sözleşmesinde kırmızı kart ve antrenmana çıkmama gibi olaylara ceza verileceği okutulup imzalatılmıştır. Bu arkadaşımızın alacağı olmamasına rağmen emekleri karşılığı 2 bin TL yönetim tarafından uygun görülmüştür. Bu 2 bin lira ödeme için ahlaksız konuşmaları dolayısıyla kendisiyle görüşülmemesinden dolayı 25 Temmuz tarihinde İzmit\'ten birlikte takımımızda oynayan Dilaver Kayalık\'ın alacağı ile birlikte hesabına yatırılmış ve Dilaver Kayalık parayı da Onur Öner\'e teslim ettiğini bize beyan etmiştir. Kulübümüzü kamuoyu nezdinde karalamaya çalışan kişi ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Biz Çilimli Belediyespor camiası olarak bu yıla kadar bütün sporcularımızın haklarını teslim ettik. Etmeye de devam edeceğiz\" dedi.

Öztürk daha sonra futbolcuya ödenen paraların belgelendiği makbuzlar ile sözleşmeleri gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kulüp yöneticilerinin başkana durumu anlatırken görüntüsü

- Çilimli Belediyespor kulübü futbolcuları ve yöneticilerin görüntüsü

- Mustafa Öztürk\'ün açıklaması ve detaylar



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