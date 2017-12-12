KupaVoley erkekler kategorisinde final etabı eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL, (DHA)



KupaVoley erkekler kategorisinde 1\'inci bölüm karşılaşmaları, bugün 3 müsabakayla sona erdi.

Maçların tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray HDI Sigorta, Maliye Piyango ve İnegöl Bld. takımları, 2017-2018 Voleybol Sezonu KupaVoley erkekler kategorisinde çeyrek finale yükselerek final etabında mücadele etmeye hak kazandı.

Sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik: 3-0 (25-15, 25-17, 35-33)

Galatasaray HDI Sigorta - Beşiktaş: 3-0 (25-16, 25-20, 25-20)

Maliye Piyango - Jeopark Kula Bld.: 3-0 (32-30, 25-20, 26-24)

Afyon Bld. Yüntaş - İnegöl Bld.: 0-3 (24-26, 20-25, 20-25)

FİNAL ETABINDA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Şampiyon olacak takımın Türkiye\'yi 2019 CEV Kupası\'nda temsil etme hakkı elde edeceği 2017-2018 Voleybol Sezonu KupaVoley erkekler kategorisi final etabı eşleşmelerinin programı şu şekilde:

15 ARALIK CUMA

12.00 Ziraat Bankası - İnegöl Bld.

14.00 Arkas Spor - Maliye Piyango

16.30 İstanbul BBSK - Fenerbahçe

18.30 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta

16 ARALIK CUMARTESİ

15.00 YARI FİNAL

17.30 YARI FİNAL

17 ARALIK PAZAR

14.00 FİNAL