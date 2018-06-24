Kupasız şampiyon Altınordu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

ALTINORDU U13 Takımı, İzmir şampiyonu olmasına rağmen kupasına kavuşamadı. Türkiye Futbol Federasyonu ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu bünyesinde düzenlenen İzmir U13 Ligi\'nde 4\'lü finalde Göztepe\'yi 3-1, Kemalpaşa 1923\'ü 4-0 mağlup eden Altınordu, son maçında Denizspor\'u ise 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Ancak minik futbolcular karşılaşma sonrası kupa töreni düzenlenmeyince buruk sevinç yaşadı. Yusuf Tırpancı Sahası\'ndaki finali Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da izledi. Son düdüğün ardından kupa ve madalya bekleyen çocuklar hiçbir organizasyon yapılmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Bu duruma futbolcuların aileleri de tepki gösterdi. Minik kramponları teknik direktör Eroğlu teselli etti.

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın, maç yoğunluğu ve görevli kişi eksikliği nedeniyle tören düzenleyemediklerini, ilerleyen tarihte tüm takımlara kupalarını vereceklerini söyledi. Teknik patron Hüseyin Eroğlu ise İzmir şampiyonunun belli olduğu finale kimsenin ilgi göstermediğini dile getirerek, \"İzmir finali olduğu için maça gittim. Çocuklar şampiyonluğa sevindiler ancak kupa alamadılar, sıradan bir maç gibiydi. Ben teselli ettim. Velilerin de izlediği bir finalde ikinci olan Denizspor da ödülünü almalıydı. Üzülseler de ikincilik madalyasıyla mutlu olabilirlerdi. Bu tip organizasyonalara daha çok önem verilmeli. Kupa o anda verilmeli. Final sade ve basit geçti, sönük kaldı. Çocukların önemli bir anı olabilirdi\" dedi.

NİGDE\'DE BAŞKAN ERGÖÇMEZ

TFF 2. Lig\'de mücadele eden Niğde Belediyespor\'u Niğde Anadolu FK ismiyle bünyesine katarak pilot takımı yapan Altınordu\'da İcra Kurulu Başkanı Ali Ergöçmez, Niğde temsilcisinin başkanlığına getirildi. Niğde Anadolu FK\'nın Türk futboluna yeni bir ivme kazandıracağını belirten Başkan Ali Ergöçmez, \"Özkaynak organizasyonumuz için önemli bir adım. Bu birliktelikten doğacak sinerji, hem Altınordu\'yu hem de Niğde Anadolu FK\'yı yukarıya doğru taşıyacak\" dedi.

Altınordulu gençler tecrübe kazanmaları için Niğde ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Renkleri daha önce olduğu gibi kırmızı-lacivert olarak kalan kulübün yeni logosunda gücü simgeleyen çift başlı kartal yer alıyor. Teknik direktör Yavuz İncedal\'ın görevini sürdüreceği Niğde ekibinde Altınordu bünyesinden çıkan 12 genç görev alacak.

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