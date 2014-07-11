T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Kupanın karaborsacısı polisten kaçtı

Brezilya polisi karaborsada Dünya Kupası maçlarına bilet satan şebekenin lideri olduğu ileri sürülen İngiliz vatandaşını elinden kaçırdı.

11 Temmuz 2014 16:37

Brezilya'da FIFA'nın ortaklık yaptığı şirketlerden Match Services adlı turizm şirketinin
"Mister X" lakaplı yöneticisi Raymond Whelan, polisin kendisini gözaltına almak üzere
geldiği otelin arka kapısından kaçmayı başardı.

Karaborsa operasyonu kapsamında aralarında
Whelan'ın da bulunduğu 11 kişi
hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 

64 yaşındaki İngiliz vatandaşı Raymond Whelan, Copacabana sahilindeki Copacabana
Palace adlı lüks otelin suitinde kalıyordu. Aynı otelde FIFA Başkanı Sepp Blatter ve
diğer üst düzey FIFA yöneticilerinin de konakladığı belirtiliyor.
Whelan'ın odasında yapılan aramada bulunan 82 adet Dünya Kupası bileti, bir
bilgisayar, bir cep telefonu ve belgelere el konuldu. FIFA ile 2014 yılının sonuna kadar
ortaklık sözleşmesi olan Match Services, Brezilya'da konaklama hizmeti veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BrezilyaDünya KupasıFIFAMatch ServicesX34;Raymond WhelanWhelanRaymond Whelan CopacabanaCopacabana PalaceFIFA Başkanı Sepp BlatterMatch Services BrezilyaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24