Kupanın karaborsacısı polisten kaçtı

Brezilya'da FIFA'nın ortaklık yaptığı şirketlerden Match Services adlı turizm şirketinin

"Mister X" lakaplı yöneticisi Raymond Whelan, polisin kendisini gözaltına almak üzere

geldiği otelin arka kapısından kaçmayı başardı.

Karaborsa operasyonu kapsamında aralarında

Whelan'ın da bulunduğu 11 kişi

hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

64 yaşındaki İngiliz vatandaşı Raymond Whelan, Copacabana sahilindeki Copacabana

Palace adlı lüks otelin suitinde kalıyordu. Aynı otelde FIFA Başkanı Sepp Blatter ve

diğer üst düzey FIFA yöneticilerinin de konakladığı belirtiliyor.

Whelan'ın odasında yapılan aramada bulunan 82 adet Dünya Kupası bileti, bir

bilgisayar, bir cep telefonu ve belgelere el konuldu. FIFA ile 2014 yılının sonuna kadar

ortaklık sözleşmesi olan Match Services, Brezilya'da konaklama hizmeti veriyor.

