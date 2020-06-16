Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor finale yükselen ilk takım oldu.



Trabzonspor'un golleri Norveçli Sörloth (2) ve Novak'tan gelirken, Fenerbahçe'nin tek golünü ise Deniz Türüç kaydetti.

Bordo-mavili ekip, Trabzon'daki ilk karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

Maçın önemli anları

6. dakikada Ekuban’ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Sörloth’un şutunda Serdar’a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



12. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinden Zajc’ın şutunda top üstten auta çıktı.



23. dakikada Zajc’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat’ın dönerek yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.



28. dakikada sol kanattan Zajc’ın kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde auta çıktı.



42. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım’ın ortasında Deniz şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

İlk yarı 1-1 sona erdi.

53. dakikada Ekuban’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth’un şutu farklı şekilde auta çıktı.



55. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mehmet Ekici’nin kullandığı serbest vuruşta Uğurcan gole izin vermedi.



70. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mehmet Ekici’nin kullandığı serbest vuruşta Uğurcan topu kornere çeldi.



83. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ekuban’ın pasında bomboş durumda Sörloth topu boş kaleye gönderdi. 1-2



90. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Ekici’nin şutunda savunmaya çarpan top yön değiştirmesine rağmen Uğurcan iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.



90+4. dakikada sağ kanattan Ndiaye’nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Novak’ın vuruşu filelere gitti. 1-3

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi ve bordo-mavililer bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

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Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tarık Ongun



Fenerbahçe: Altay , Dirar , Serdar , Falette , Hasan Ali , Gustavo , Tolga , Deniz , Zajc , Rodrigues , Vedat Muriqi



Trabzonspor: Uğurcan , Pereira , Hosseini , Campi , Novak , Abdulkadir Parmak , Ndiaye , Abdülkadir Ömür , Ekuban , Nwakaeme (Bilal dk. 35 ), Sörloth



Goller: Deniz (dk. 42) (Fenerbahçe), Sörloth (dk. 6) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Emre Belözoğlu (dk. 24) (Yedek kulübesi) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Sörloth (Trabzonspor)