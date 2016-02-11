Kupada yarı finalistler belli oldu



Almanya Federasyon Kupası'nda son iki yarı finalist Bayern Münih ve Hertha Berlin oldu. Bundesliga lideri Bayern, ikinci lig temsilcisi Bochum'a konuk olduğu maçı 3-0 kazandı.

Ev sahibi Bochum maça iyi başlasa da ilk devrenin sonuna doğru hakimiyeti rakibine kaptırdı. Kupa rekortmeni Bayern Münih, Lewandowski'nin 2 (39./90.) ve Thiago'nun (61.) golleriyle sonuca gitti.

Bochumlu Simunek'in penaltıya sebebiyet verip kırmızı kart gördüğü (43.) pozisyonda atışı kullanan Thomas Müller kaleci Riemann'ı geçemedi.

Hertha'nın final hayali sürüyor

Gecenin bir diğer yarı finale yükselme mücadelesinde Hertha Berlin bir başka ikinci lig temsilcisi Heidenheim'a konuk oldu. Başkent ekibi mücadeleyi 3-2 kazanarak son dörde adını yazdırmayı başardı.

Hertha'nın gollerini Ibisevic (14./21.) ve Haraguchi (58.) kaydetti. Ev sahibi takımın Feick (10.) ve penaltıdan Schnatterer ile (82.) bulduğu goller tura yetmedi. Hertha Berlin'in en büyük hedefi 21 Mayıs'ta Berlin'deki finalde kendi seyircisi önüne çıkabilmek.

Salı günü oynanan maçlarda Werder Bremen deplasmanda Bayer Leverkusen'i ve Borussia Dortmund da yine dış sahada Stuttgart'ı aynı skorla 3-1 yenerek yarı finale yükselen ilk iki ekip olmuştu.

Yapılan kura çekimi sonrası yarı final eşleşmeleri de Hertha Berlin - Borussia Dortmund ve Bayern Münih – Werder Bremen şeklinde oluştu. Yarı final maçları 19-20 Nisan tarihlerinde oynanacak.