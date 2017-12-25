Kupada son 16 turu heyecanı yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası\'nda son 16 turu heyecanıyarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre yapılacak turnuvanın programı şöyle:

YARIN:

18.30 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

20.30 Galatasaray-Bucaspor (Türk Telekom)

27 ARALIK ÇARŞAMBA:

15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir (Giresun Atatürk)

16.30 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

28 ARALIK PERŞEMBE:

16.30 Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bolu Atatürk)

20.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)

İSTANBUL / DHA