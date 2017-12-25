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Spor

Kupada son 16 turu heyecanı yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanıyarın oynanacak iki maçla başlayacak

25 Aralık 2017 14:10

Ziraat Türkiye Kupası\'nda son 16 turu heyecanıyarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Çift maç eleme usulüne göre yapılacak turnuvanın programı şöyle:
YARIN:
18.30 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)
20.30 Galatasaray-Bucaspor (Türk Telekom)
27 ARALIK ÇARŞAMBA:
15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir (Giresun Atatürk)
16.30 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)
28 ARALIK PERŞEMBE:
16.30 Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bolu Atatürk)
20.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)

İSTANBUL / DHA

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