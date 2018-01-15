Kupada rövanş heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası\'nda son 16 turunun 2.\'nci maçları yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Mücadelelerin programı ve yarınki maçlarda görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
16.00 Bursaspor - Gençlerbirliği (SERKAN ÇINAR)
18.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor (ÖZGÜR YANKAYA)
20.30 İstanbulspor - Fenerbahçe (BAHATTİN ŞİMŞEK)
17 OCAK ÇARŞAMBA
14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Boluspor
18.00 Medipol Başakşehir - Akın Çorap Giresunspor
20.30 Osmanlıspor - Beşiktaş
18 OCAK PERŞEMBE
18.00 Antalyaspor - Kayserispor
20.30 Bucaspor - Galatasaray
İSTANBUL / DHA