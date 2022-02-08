Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Nazım, Osayi-Samuel, Ferdi, Ozan, Crespo, Mert Hakan, Valencia, Berisha

Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Mustafa.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Kayserispor'da 3 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu daha Koronavirüs salgınına yakalandı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayseirspor'da Gökhan ve Cenk'ten sonra 3 futbolcu daha Koronavirüs salgınına yakalandı. Edinilen bilgilere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun Koronavirüs testleri pozitif çıktı.