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Spor

KUPADA ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI İSTANBUL (A.A)

11 Şubat 2011 19:04

-KUPADA ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı açıklandı.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 ve 3 Martta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: 2 Mart Çarşamba: 18.00 Bucaspor-Gençlerbirliği (Yeni Buca) 20.00 Galatasaray-Gaziantepspor (Türk Telekom Arena) 3 Mart Perşembe:  18.00 Kasımpaşa-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan) 20.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Kamil Ocak)

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