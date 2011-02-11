-KUPADA ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 ve 3 Martta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: 2 Mart Çarşamba: 18.00 Bucaspor-Gençlerbirliği (Yeni Buca) 20.00 Galatasaray-Gaziantepspor (Türk Telekom Arena) 3 Mart Perşembe: 18.00 Kasımpaşa-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan) 20.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Kamil Ocak)