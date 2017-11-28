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Spor

Kupa Voley Erkekler Kategorisi'nde eşleşmeler belli oldu

İSTANBUL, (DHA) Efeler Ligi'nde 1'inci devre karşılaşmalarının sona ermesinin ardından, sıralamada 5 ile 12'nci sıralar arasında yer alan takımlar, bugün Ankara'da gerçekleştirilen, 2017-2018 Kupa Voley erkekler kategorisi kura çekimi sonucunda eşleşti

28 Kasım 2017 19:30

İSTANBUL, (DHA)

Efeler Ligi\'nde 1\'inci devre karşılaşmalarının sona ermesinin ardından, sıralamada 5 ile 12\'nci sıralar arasında yer alan takımlar, bugün Ankara\'da gerçekleştirilen, 2017-2018 Kupa Voley erkekler kategorisi kura çekimi sonucunda eşleşti.
Kura çekimine, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.
 
Kupa Voley 1\'inci bölüm eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:

1\'İNCİ MAÇLAR
- 9 ARALIK CUMARTESİ -
İnegöl Bld. - Afyon Bld. Yüntaş
Jeopark Kula Bld. - Maliye Piyango
TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Fenerbahçe
Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta
2\'NCİ MAÇLAR
- 12 ARALIK SALI -    
Afyon Bld. Yüntaş - İnegöl Bld.    
Maliye Piyango - Jeopark Kula Bld.    
Fenerbahçe - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik
Galatasaray HDI Sigorta - Beşiktaş
Not: Karşılaşmaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacaktır.

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