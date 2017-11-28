Kupa Voley Erkekler Kategorisi'nde eşleşmeler belli oldu

İSTANBUL, (DHA)

Efeler Ligi\'nde 1\'inci devre karşılaşmalarının sona ermesinin ardından, sıralamada 5 ile 12\'nci sıralar arasında yer alan takımlar, bugün Ankara\'da gerçekleştirilen, 2017-2018 Kupa Voley erkekler kategorisi kura çekimi sonucunda eşleşti.

Kura çekimine, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.



Kupa Voley 1\'inci bölüm eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:

1\'İNCİ MAÇLAR

- 9 ARALIK CUMARTESİ -

İnegöl Bld. - Afyon Bld. Yüntaş

Jeopark Kula Bld. - Maliye Piyango

TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Fenerbahçe

Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta

2\'NCİ MAÇLAR

- 12 ARALIK SALI -

Afyon Bld. Yüntaş - İnegöl Bld.

Maliye Piyango - Jeopark Kula Bld.

Fenerbahçe - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik

Galatasaray HDI Sigorta - Beşiktaş

Not: Karşılaşmaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacaktır.