T24 LogoT24 Logo
Spor

Kupa şampiyonu Akhisarspor, Kayserispor deplasmanında

İZMİR, (DHA) ZİRAAT Türkiye Kupası finalinde Diyarbakır'da Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez kupayı havaya kaldıran Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak

13 Mayıs 2018 14:48

İZMİR, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası finalinde Diyarbakır\'da Fenerbahçe\'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez kupayı havaya kaldıran Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig\'de Kayserispor\'a konuk olacak.
Kadir Has Stadı\'nda Mete Kalkavan\'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00\'de başlayacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Ege temsilcisinde sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Eray ve Serginho ile cezalı kaleci Lukac Kayseri\'de forma giyemeyecek. 
Fenerbahçe galibiyetiyle büyük sevinç yaşadıklarını ancak Kayserispor karşılaşmasından puanla ayrılıp ligde de rahatlamak istediklerini belirten teknik direktör Okan Buruk, \"Kupa sevincini şimdilik bir kenara koymalıyız. Bizim için çok kritik Kayserispor maçına çıkacağız. Lige tutunabilmek için puan ya da puanlara şiddetle ihtiyacımız var. Kupanın verdiği moralle elimizden geleni yapıp istediğimiz sonucu alacağız, o zaman çifte sevinç yaşayacağız\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ZİRAAT Türkiye KupasıDiyarbakır FenerbahçeTeleset Mobilya Akhisarspor Süper Lig KayserisporKadir Has Stadı Mete KalkavanAltEgeEraySerginhoLukac KayseriKayserisporOkan BurukBizimLigeKupanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24