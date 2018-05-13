Kupa şampiyonu Akhisarspor, Kayserispor deplasmanında

İZMİR, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası finalinde Diyarbakır\'da Fenerbahçe\'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez kupayı havaya kaldıran Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig\'de Kayserispor\'a konuk olacak.

Kadir Has Stadı\'nda Mete Kalkavan\'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00\'de başlayacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Ege temsilcisinde sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Eray ve Serginho ile cezalı kaleci Lukac Kayseri\'de forma giyemeyecek.

Fenerbahçe galibiyetiyle büyük sevinç yaşadıklarını ancak Kayserispor karşılaşmasından puanla ayrılıp ligde de rahatlamak istediklerini belirten teknik direktör Okan Buruk, \"Kupa sevincini şimdilik bir kenara koymalıyız. Bizim için çok kritik Kayserispor maçına çıkacağız. Lige tutunabilmek için puan ya da puanlara şiddetle ihtiyacımız var. Kupanın verdiği moralle elimizden geleni yapıp istediğimiz sonucu alacağız, o zaman çifte sevinç yaşayacağız\" diye konuştu.