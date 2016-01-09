T24 LogoT24 Logo
Spor

Kupa maçında Galatasaray, Karşıyaka'yı 3 golle geçti

Maçın son golünü Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Donk attı

09 Ocak 2016 23:06

Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaray sahasında Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti. Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede Karşıyaka'nın golünü 28. dakikada Gökhan Ünal atarken, Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Sinan Gümüş, 26. dakikada Bilal Kısa ve 44. dakikada Ryan Donk kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 9 yaparak grubunda liderliğe yükselirken, Karşıyaka 6 puanda kaldı. Galatasaray'ın yeni transferi Donk ilk maçında 1 gol, 1 asistlik performasıyla dikkat çekti.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serdar Akçer, Murat Ergin Gözütok 

Galatasaray: Cenk Gönen, Tarık Çamdal, Denayer, Hakan Balta, Olcan Adın, Donk, Bilal Kısa, Sinan Gümüş, Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 78 Carole), Umut Bulut 

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Fatih Kurtuluş, Ersin Veli, Muhammet Öztekin, Ali Kemal Özkan (Dk. 70 Fehim Mücahit Serçe), Taha Balcı (Dk. 46 Yiğit Yavuz), Zeki Korkmaz, Ömer Can Sokullu (Dk. 82 Anıl Çıracı), Okan Şahingöz, Necati Ateş, Gökhan Ünal 

Goller: Dk. 10 Sinan Gümüş, Dk. 25 Bilal Kısa, Dk. 44 Donk (Galatasaray), Dk. 28 Gökhan Ünal (Karşıyaka) 

ETİKETLER

ziraat türkiye kupasısporgalatasarayfutbolfutbolcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24