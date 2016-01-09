Kupa maçında Galatasaray, Karşıyaka'yı 3 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaray sahasında Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti. Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede Karşıyaka'nın golünü 28. dakikada Gökhan Ünal atarken, Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Sinan Gümüş, 26. dakikada Bilal Kısa ve 44. dakikada Ryan Donk kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 9 yaparak grubunda liderliğe yükselirken, Karşıyaka 6 puanda kaldı. Galatasaray'ın yeni transferi Donk ilk maçında 1 gol, 1 asistlik performasıyla dikkat çekti.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serdar Akçer, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: Cenk Gönen, Tarık Çamdal, Denayer, Hakan Balta, Olcan Adın, Donk, Bilal Kısa, Sinan Gümüş, Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 78 Carole), Umut Bulut

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Fatih Kurtuluş, Ersin Veli, Muhammet Öztekin, Ali Kemal Özkan (Dk. 70 Fehim Mücahit Serçe), Taha Balcı (Dk. 46 Yiğit Yavuz), Zeki Korkmaz, Ömer Can Sokullu (Dk. 82 Anıl Çıracı), Okan Şahingöz, Necati Ateş, Gökhan Ünal

Goller: Dk. 10 Sinan Gümüş, Dk. 25 Bilal Kısa, Dk. 44 Donk (Galatasaray), Dk. 28 Gökhan Ünal (Karşıyaka)