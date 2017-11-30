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Spor

Kupa Libertadores Cristian Baroni'li Gremio'nun oldu

İSTANBUL / DHA Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libetadores Kupası'nın sahibi, Lanus'u ilk maçta 1-0, rövanşta ise 2-1'lik skorlarla geçen Gremio oldu

30 Kasım 2017 13:21

İSTANBUL / DHA

Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libetadores Kupası\'nın sahibi, Lanus\'u ilk maçta 1-0, rövanşta ise 2-1\'lik skorlarla geçen Gremio oldu.
İlk maçı kendi evinde Lucas Barrios\'un 45\'inci dakikada attığı golle kazanan Gremio, Arjantin ekibi Lanus\'un ev sahipliğinde oynanan rövanş maçını da 2-1\'lik skorla kazanarak kupayı müzesine götürdü.
Şampiyonluğu getiren golleri 27\'nci dakikada Luan ve 42\'nci dakikada Fernandinho kaydetti. Lanus\'un tek golü ise 72\'nci dakikada Jose Sand\'dan geldi. 
Gremio böylece 1995 ve 1983 yıllarından sonra 3. kez kupayı kaldırmış oldu. 2007 ve 1984 yıllarında da kupada 2\'ncilik yaşadı.

(FOTOĞRAFLI)

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