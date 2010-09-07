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Spor

KUPA FİNALİNİ İNGİLİZ HAKEM WEBB YÖNETECEK JOHANNESBURG (A.A)

07 Eylül 2010 14:26

-KUPA FİNALİNİ İNGİLİZ HAKEM WEBB YÖNETECEK JOHANNESBURG (A.A) - 09.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda pazar günü İspanya ile Hollanda arasında oynanacak final maçını İngiliz hakem Howard Webb yönetecek.  Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) açıklamasında, dünyanın en iyi hakemlerinden biri olan 39 yaşındaki Webb'in final maçını yönetmesine karar verildiği belirtildi. Maçta Webb'in yardımcılıklarını İngiliz Darren Cann ve Mike Mullarkey yapacak. Dünya Kupası finali, polislik yapan Webb'in bu yıl yönettiği 2. büyük final maçı olacak. Webb, 22 Mayıs'ta Madrid'de İnter'in Bayern Münih'i 2-0 yendiği Avrupa Şampiyonlar Ligi finalini de yönetmişti. Webb, Dünya Kupası'nda Gruplarda İspanya-İsviçre (0-1) ve İtalya-Slovakya (2-3) maçlarını yönetmişti.

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