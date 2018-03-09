KÜNİB 7. Olağan Genel Kurulu Maltepe Üniversitesi'nde yapılacak

İSTANBUL, (DHA)-KAFKASYA Üniversiteler Birliği (KÜNİB) 7. Olağan Genel Kurulu, Maltepe Üniversitesi\'nde gerçekleştirilecek. Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Rusya’dan katılımcıların konuşma yapacağı etkinlikte, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a da fahri doktora takdim edilecek.

Kafkasya Üniversiteler Birliği 7. Olağan Genel Kurulu, KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyyit Muhammed Purmuhammedi, Bakü Yabancı Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Abdulla, Gürcistan Gori Üniversitesi öğretim üyesiProf. Dr. GiorgiSosiaşvli ve Rusya Bilimler Akademisi öğretim üyesi Prof. Dr. Dimitri Vasiliyev\'in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

16 Mart Cuma günü saat 10:00’da açılış konuşmalarının ardından olağan genel kurulu katılacak olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a fahri doktora takdim edilecek ve yeni üyelerin KÜNİB’e katılım töreni düzenlenecek. Saat 14:00’tede akademi başkanları ve üyelerin katılımı ile “Kafkasya Ortak Bilim Ağı” konulu bir panel düzenlenecek.

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