Künefeci adam heykelinin tepsisi çalındı (3)

TEPSİ BULUNDU

Hatay\'da, \'Künefeci Adam\' heykelinin çalınan tepsisi bulundu. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir vatandaş tarafından yerinden sökülerek götürüldüğü belirlenen tepsi, bulunarak Hatay Büyükşehir Belediyesi\'ne teslim edildi. Tepsiyi çalan akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şüphelinin ise Hatay Emniyet Müdürlüğü\'nde gözaltında tutulduğu belirtildi.

Bu arada zabıtaya teslim edilen tepsinin zarar gördüğü ve yapılacak yenileme çalışmasının ardından yerine yerleştirileceği bildirildi. Tepsinin bulunduğu Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nin resmi twitter adresi de fotoğrafıyla birlikte duyuruldu.



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