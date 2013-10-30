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Sağlık

Kundaklanan bebek ölüm riski altında

Uzmanlar, kundaklanan bebeğin bacakları bir araya getirilerek dik bir şekilde sabitlendiği için kalça kemiğinin yeterince gelişemediği söyledi

30 Ekim 2013 07:35

İngiliz uzmanlar, kundaklamanın bebeğin kalça gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti. Bilim insanları uygulamanın, bebeğin ısısını yükselttiğine ve uykuda ölüm riskini artırdığına da dikkat çekiyor.

Kundaklanan bebeğin bacakları bir araya getirilerek dik bir şekilde sabitlendiği için kalça kemiğinin yeterince gelişemediği belirtiliyor.

Uzmanlar ayrıca, kundaklamanın, bebeğin ısısını yükselttiğine ve uykuda ölüm riskini artırdığına vurgu yapıyor.

Kundaklamada, bebeğin ısısının kontrol edilmesi ve bacak hareketlerinin kısıtlanmaması gerektiği ifade ediliyor.

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