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Dünya
Deutsche Welle

Kundaklama zanlıları mahkemeye çıkarılıyor

Almanya'nın doğusundaki Meißen kentinde bir sığınmacı yurdunun kundaklanmasından sorumlu tutulan iki kişinin yargılanmasına bugün başlanıyor.

26 Nisan 2016 11:41


Saksonya eyaletindeki Meißen kentinde sığınma başvurusunda bulunanlar için düzenlenen bir bina geçen yılın haziran ayında kundaklanmıştı.

Dresden Eyalet Mahkemesi'nde yargılanacak zanlıların izinsiz girdikleri binayı ateşe verdikleri belirtiliyor. Saldırı Alman kamuoyunda tepkiye neden olmuş, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere sert bir dille kınamıştı. İçişleri Bakanı, şiddet ve nefretin hiçbir halinin kabul edilemeyeceğini belirtmişti.

Bu arada geçen yıl Saksonya eyaletinin Freital kentinde sığınmacı yurduna destek veren bir gruba karşı şiddet uyguladıkları gerekçesiyle 3 zanlı da Dresden Asliye Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Sığınmacı yurtlarına saldırılar

Öte yandan Almanya'da yılın ilk üç ayında sığınmacı yurtlarına düzenlenen saldırıların sayısı 268'i buldu. Bu yıl sığınmacı yurtlarına yönelik saldırıların sayısının 2015'i geri bırakacağı tahmin ediliyor. 2015 yılında Almanya'da sığınmacı yurtlarına toplam bin 29 saldırı düzenlenmişti.

Resmi verilere göre, geçen yıl Saksonya'da sığınmacı yurtlarına 118, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde ise 71 saldırı düzenlendi. Bu rakamın 2014 yılına kıyasla 10 kat artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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