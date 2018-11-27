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Kumsalda yürürken, insan kafatası ve kemikleri buldular

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kumsalda yürüyüş yapanlar, insan kafatası ile kemikleri görünce şaşırıp, polise haber verdi

27 Kasım 2018 20:33

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, kumsalda yürüyüş yapanlar, insan kafatası ile kemikleri görünce şaşırıp, polise haber verdi. Kemiklerin ve kafatasının bölgeye başka yerden taşınmış olma ihtimali üzerinde durulurken, polis, soruşturma başlattı.
Karasu\'ya bağlı 32 Evler Mahallesi mevkisindeki kumsalda, öğle saatlerinde yürüyüş yapanlar, kafatası ile birkaç kemik görünce şaşırdı. Polise haber veren ilçe sakinleri, ekiplerin gelmesini bekledi. İhbarla kısa sürede kumsala gelen olay yeri ekipleri, kemiklerin olduğu alana güvenlik şeridi çekti. Bir süre incelenen kum üzerindeki kafatası ile kemiklerin insana ait olduğu saptandı. Karasu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Ersoy da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. İnsan kemikleri ile kafatasının bölgeye başka yerden taşınmış olma ihtimali üzerinde durulurken, polis, soruşturma başlattı.

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