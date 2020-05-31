"Kumsala gitmek istediği için" özel jetiyle Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait üsse izinsiz iniş yaptı!

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Surrey'den Galler'e özel bir jet uçuran adam, "kumsala gidebilmek için" mevcut olarak faaliyet göstermeyen bir Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri(RAF) üssüne iniş yaptı.

Britanya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan kayıtlara göre uçak, 25 Mayıs'ta Surrey'deki Fairoaks Havalimanı'ndan kalktıktan sonra Anglesey'deki RAF Valley Üssü'ne indi.

RAF Valley, bir resmi tatil nedeniyle kapalıydı ve üste tamir işlemleri yapılıyordu.

Savunma Bakanlığı kayıtlarına göre uçağın pilotu birkaç kez hava trafik kontrolüyle temasa geçti ancak bir yanıt alamadı. Uçak daha sonra bakım için kapalı olan 19. piste iniş yaptı.

RAF Valley yangın ekipleri uçağın acil bir durum için indiğini varsayıp acil bir şekilde piste gitti.

Ancak daha sonra pilot, memurlara bir problem olmadığını ve "kumsala gitmek için" iniş yaptığını söyledi.

Independent'ın aktardığına göre olay yerine gelen polis, Galler'de Covid-19 için uygulanan kısıtlamalardan bahsetti ve kumsala gitmenin yasak olduğunu bildirdi. Pilotun, "Sorun yok ben iki ay önce Covid-19 geçirdim" dediği belirtildi.