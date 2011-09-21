-Kumrular Sokak'ta hayat normale döndü ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Ankara Valiliği, patlamanın meydana geldiği Kızılay Kumrular Sokak'ın trafiğe açıldığını ve genel hayatın normale döndüğünü bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Kızılay Kumrular Sokak'ta dün bir araçta meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 34 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin ağırlıklı terör eylemi olmak üzere her türlü ihtimalin değerlendirildiği, adli idari soruşturma ve çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Halen 12 yaralının Numune, Ankara, Atatürk Eğitim ve Araştırma, Dışkapı ve Yüksek İhtisas hastanelerinde tedavilerinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, patlamadan sonra hasar meydana gelen araçlarda, binalarda ve çevrede, ilgili birimlerce tüm gece boyunca yapılan çalışmalarla Kızılay Kumrular Sokak'ın trafiğe açıldığı ve genel hayatın normale döndüğü ifade edildi. Açıklamada, Ankara Valiliği kriz merkezinin çalışmalarını sürdürdüğü ve gelişmeleri takip ettiği bildirildi.