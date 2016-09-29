Kumrular Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında karar: 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 619 yıl

Ankara Kumrular Caddesi'nde, 20 Eylül 2011'de bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen bombalı saldırı ve Güney Ekspresi'nde bulunan patlayıcıya ilişkin davada lişkin sanık Ümit Akgümüş, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "5 kişiyi kasten öldürmek" suçlarından toplam 6 kez müebbetin yanı sıra 619 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 8 sanık ise beraat etti.

Ankara Kumrular Caddesi'nde, 20 Eylül 2011'de 5 kişinin öldüğü ve 40 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 9 sanıklı davada Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıklandı. Buna göre sanıklardan Ümit Akgümüş, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan bir kez; Mustafa Bingöl, Dürdane Beyhan, Orhan Güzel, Tuncay Acar ve Halis Öztürk'ü "Terör amaçlı olarak, tasarlayarak bombayla öldürmek" suçundan 5 kez olmak üzere, toplam 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Akgümüş, 40 kişiyi "Terör amaçlı olarak, tasarlayarak bombayla öldürmeye teşebbüs" suçundan 600 yıl, "Terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, "Terör amaçlı olarak izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve nakletmek" suçundan da 12 yıl olmak üzere, toplamda ayrıca 619 yıl 6 ay ayrıca hapse mahkum edildi.

Mahkeme, sanıklar Necla Acet, Mesut Bolat, Mazlum Duran, Ali Cengiz, Hanım Sezgin, Hüseyin Güler, Sema Akgümüş ve Murat Akgümüş'ün ise beraatlarına karar verdi.

Cumhuriyet Savcısı İsmail Yalçın, daha önce verdiği esas hakkındaki görüşünde, Akgümüş'ün mahkumiyetine karar verilen suçlardan cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise beraatlarını talep etmişti.

İddianame

İddianamede, sanık Ümit Akgümüş'ün patlamada kullanılan aracı sahte kimlikle Ankara'da galeriden aldığı iddia ediliyordu. Akgümüş'ün, patlamada 5 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 5 kez, ''Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak'' suçundan da bir kez olmak üzere toplam 6 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlamalardan ise bin 237 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu.

Tutuksuz yargılanan 8 sanık için de 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.