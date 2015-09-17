Kumport Limanı, Cosco Pacific'e satıldı

Cosco Pacific, Fina Liman ve İstanbul'un Avcılar mevkiinde yer alan büyük limanı Kumport limanını satın aldı.

Cosco Pacific'in iştirakleri CMHI ve CIC Capital bir ortak girişim grubu oluşturarak, Fina Liman ve Kumport'u satın aldı. Hong Kong'lu konsorsiyumdan yapılan yazılı açıklamada, Fina Holding'e 919,8 milyon dolar ödeme yapılacağı belirtildi.

Yazılı açıklamada, ilk satın almanın Fina Liman ve Kumport'un 31 Mart 2015 dahil tüm borçlarını da içerdiği ifade edildi.

Cosco Pacific tarafından yapılan açıklamada ortak girişim grubunun Kumport'un azınlık hisseleri için anlaşmanın kapanışında 20.3 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

Böylece Hong Konglu konsorsiyumun limanların yüzde 64'ü için toplam 940 milyon doların üzerinde bir tutar ödeyecek.

Limanda hissesi bulunan Umman Yatırım Fonu'nun liman ortaklığında Turkac ismiyle yüzde 35'ye yakın hisseye sahip olmaya devam edebileceği belirtildi.