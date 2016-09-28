"Kumpas' dosyaları darbe girişimi ana dosyasıyla birleştirildi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi ana soruşturmasında Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk Davalarıyla ilgili olarak yürütülen kumpas soruşturmalarının, 15 Temmuz darbe girişimi ana dosyasına dahil edildiği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Balyoz, Ergenekon ve Askeri Casusluk Davaları 15 Temmuz darbe girişiminin ön hazırlığıdır” ifadelerinin kullanıldığı iddia edildi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderen savcılık, kapatılan özel yetkili savcılık tarafından açılan Balyoz, Ergenekon ve Askeri Casusluk davaları kapsamında hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan muvazzaf askerlerin listesi istediği iddia edildi.

Savcılık ayrıca bu soruşturmalar kapsamında görevden alınan ve emekliye ayrılan kişilerin yerlerine atanan askerlerin kimliklerinin tespit edilerek darbe girişimine iştirak ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılıp yapılmadığı yönünde rapor hazırlanmasının istediği öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) Serpil Kırkıkeser'in haberine göre, soruşturmaların birleştirilmesine karar veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Genelkurmay Başkanlığı'na geçen günlerde bir yazı yazdı.

Darbe soruşturması yürütüldüğü hatırlatıldı

Savcılık yazısında, 15 Temmuz 'da 'FETÖ' mensubu bir kısım askerlerce Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik darbe girişiminde bulunulmasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Yazıda, "Kapatılan Ceza Muhakemesi Kanunu 250. ve Terörle Mücadele Kanunu 10. Maddesiyle yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ağır Ceza Mahkemeleri'nce Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi isimlerle bilinen ve söz konusu terör örgütüne mensup hakim, savcı ve emniyet mensupları tarafından yapıldığı hususunda şüphe bulunan soruşturma ve kovuşturmalarda terör örgütü mensubu olmayan askerlerin hedef alındığı" belirtildi.

Yazıda, "sahte veya manipüle edilmiş delillere dayanılarak kararlar verildiği ve bu şekilde terör örgütü mensubu olmayan askerlerin silahlı kuvvetlerden çıkarılmaları veya emekliye ayrılmalarının sağlanarak tasfiye edildiği iddialarının olduğunu" kaydedildi.

Savcılığın Genelkurmay'a sorduğu sorular

Savcılık, Genelkurmay Başkanlığı'ndan kayıtlarını inceleyerek şu sorulara cevap vermesini talep etti:

1- CMK 250. ve TMK 10. maddeleriyle yetkili başsavcılıkları ve ağır ceza Mahkemelerince haklarında soruşturma açılan ve kovuşturma yürütülen muvazzaf askerlerin kimlikleri ve adli işlem tarihi itibariyle görevleri nelerdir?

2- Bu kişiler hakkında hangi idari tasarrufların uygulandığı veya emekliye ayrılıp ayrılmadıkları, adli işlem tarihinden sonra vekaleten veya asaleten bu şahısların mevcut görevlerine hangi askerler atandı?

3- Atanan askerlerin darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle görevleri nelerdir?

4- Darbe girişimine iştirak ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise meslek safahatları nedir?

Savcılık söz konusu yazısının sonunda, bu hususlar hakkında hazırlanacak raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini istedi. Öte yandan savcılığın, Balyoz Davası, Ergenekon ve Askeri Casusluk Davaları'nın darbenin ön hazırlığı olarak değerlendirdiği öğrenildi.

T24'ün notu: 28 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan ve çok sayoda medya kuruluşu tarafından paylaşılan bu haber 29 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Cumhuriye Başsavcılığı tarafından yalanlandı. Cumhuriyet Başsavlığı söz konusu soruşturmaların ayrı ayrı yürütüldüğünü dile getirdi.