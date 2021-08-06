Balyoz, Askeri Casusluk ve Poyrazköy davalarında yargılanan 7 askere YAŞ'ta terfi

4 Ağutos'ta yapılan ürk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin belirlendiği Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısında, Balyoz, Askeri Casusluk ve Poyrazköy davalarında davalarında yargılanan 7 rütbeli asker terfi ettirildi.

4 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan YAŞ toplantısında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'ün haberine göre, YAŞ’ta terfi alan askerler arasında Balyoz, Askeri Casusluk ve Poyrazköy davalarında yargılanan 7 rütbeli asker de bulunuyor. 7 kişiden biri Balyoz davasında tutuklu yargılanan ve 13 yıl hapse mahkûm edilen Tümgeneral Levent Ergün korgeneralliğe terfi ettirildi.

Ergün, kumpas ortaya çıkınca 2015'te tuğgeneralliğe, 2018'de tümgeneralliğe terfi ettirilmişti.

Ergün, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonları yönetmişti. Ergün'den önce Nusaybin'de operasyonu yöneten iki tuğgeneral ise 'FETÖ'den tutuklanmıştı. Ergün'ün yanı sıra, Balyoz, Askeri Casusluk, Poyrazköy gibi kumpas davalarından yargılanan 5 general ve bir amiral daha YAŞ'ta terfi etti. Tuğgeneral İlker Altındağ tümgeneral; Albay Erdoğan Koçoğlu tuğgeneral, tuğamiraller Yalçın Payal ve Hasan Özyurt tümamiral oldu. Albay Erdinç Altıner ise tuğamiralliğe terfi etti.

Geri döndü, terfi etti

TSK'dan istifa etmek zorunda kalan ve darbe girişimi sonrası mesleğe dönen Pilot Albay Ertan Uzun da tuğgeneral oldu.

Davalarda yargılanan tuğamiraller Baybars Küçükatay, Yavuz Kılıç Türker Koçpınar ve Ayhan Manioğlu, Tuğgeneral Oğuz Okuyucu'nun görev süreleri bir yıl uzatıldı. Davalarda yargılananTümamiral Yankı Bağcıoğlu, Tuğgeneral Barbaros Kasar, Tuğamiral Cem Okyay ve Murat Dinçman ise emekliye sevk edildi.