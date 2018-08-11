Kumlucalı firma, raf ömrü uzun pembe domates üretti

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde faaliyet gösteren bir tohumculuk firması, raf ömrü diğerlerine oranla 2 kat daha fazla olan ve 4 haftayı bulan pembe domates türü üretti. Firma sahibi Zekai İlter, bu türün tamamen yerli olduğunu ve yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından üretildiğini belirtirken, yurt içi ve yurt dışında yoğun talep gördüğünü söyledi.

Kumluca\'da faaliyet gösteren tohumculuk firması sahibi ziraat mühendisi Zekai İlter, yılda 50 milyon tohum ürettiklerini ve 10 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. Domates, patlıcan, salatalık ve kavun olmak üzere 4 türde ıslah çalışmaları yaptıklarını aktaran Zekai İlter, amacın bu 4 türde dünya çapında iddialı olmak olduğunu anlattı. Üretilen tohumları Rusya, Azerbaycan, İran, Mısır, Fas, Tunus, Bosna Hersek ve Balkan ülkelerine ihraç ettiklerini vurgulayan Zekai İlter, \"Deneme gönderdiğimiz ürünlerden başarılı sonuç alan Kazakistan\'dan, Türkmenistan\'dan ve Özbekistan\'dan büyük talepler geliyor. Uzakdoğu ülkeleri Hindistan ve Pakistan\'da, hatta Çin\'de tohumlarımızın denemeleri yürütülmektedir. Domatesimizin denemeleri yapılan Çin\'den büyük talep bekliyoruz\" dedi.

\'ÇOK LEZZETLİ BİR DOMATESTİR\'

Özellikle raf ömrü uzun olan pembe domates türü üzerinde yeni ar-ge çalışmaları yaptıklarından bahseden Zekai İlter, bu türün Elmalı ilçesindeki serada deneme üretimini tamamladıklarını kaydetti. Sert ve hastalıklara dayanıklı bir tür domates geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Zekai İlter, \"Çok lezzetli bir domatestir. Dünyanın neresine gönderdiysek geri dönüşleri çok memnuniyet verici. Pembe domates alışkanlığı olan Rusya, Azerbaycan, Katar, İran ve Balkan ülkelerinden yoğun şekilde tohum siparişleri alıyoruz\" diye konuştu.

\'PEMBE DOMATESTE ÖNEMLİ BİR DEVRİM\'

\'Ceylan Do\' adını verdikleri bu tür domatesin diğer türlere göre daha lezzetli ve raf ömrünün oldukça uzun olduğuna dikkati çeken Zekai İlter, diğer türlerin raf ömrü 2 haftayken, geliştirdikleri yeni türün 4 haftaya kadar dayanabildiğine vurgu yaptı. Zekai İlter, şöyle devam etti:

\"Oda sıcaklığında 4 haftaya kadar dayanabilir. Oda sıcaklığında bekletildiği sürece pazarlama ve kalitesinden bir şey kaybetmez. Bu da pembe domateste önemli bir devrimdir. Pembe domates alışkanlığı olan tüketicilerimiz lezzetinden dolayı pembe domatesi tercih ediyordu. Ama tüccarımız ve ihracatçılarımız ise raf ömrü düşük olduğu için pembe domates alıp satmadan imtina ediyordu. Bizim geliştirdiğimiz pembe domatesten sonra hem ihracatçımız, hem de iç piyasa tüccarlarımız tüketicimize her mevsim lezzetli, kaliteli pembe domates sunma imkanı bulacak.\"

YÜZDE 100 YERLİ

Bu domatesi geliştirirken dünyada var olan genetik materyallerden istifade ettiklerini kaydeden Zekai İlter, bu türün tamamen yerli olduğunu ve yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından üretilmiş bir ırk olduğuna işaret etti. Birçok ülkeye bu türün tohumunu ihraç ettiklerini belirten Zekai İlter, \"Hatta katıldığımız bir fuarda Katarlı bir bakana domatesimizden dilimleyip, ikram ettik. Bakan bana, \'Zekai Bey şu ana kadar bizim yediğimiz domates değilmiş\' dedi. O kadar lezzetli bir çeşit\" dedi.

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