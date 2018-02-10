Kumluca'dan zirai ilaç iddiasına tepki

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesindeki sera üreticileri ve yerel yöneticiler, yaş sebze üretimiyle ilgili çıkan olumsuz haberlere tepki gösterdi. Ürünlerin bambus arıları ve faydalı böceklerle yetiştirildiği belirtilirken, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nün yaptığı denetimlerde yüzde 99 başarı elde edildiği, herhangi bir kimyasal ve ilaç kalıntısının olmadığı vurgulandı.

Türkiye\'nin en önemli yaş sebze üretim merkezlerinden Kumluca\'da, başta domates ve biber olmak üzere çok sayıda ürün yetiştiriliyor. Örtü altında üretilen sebzeler, Türkiye pazarının yanı sıra ihracatta da önemli yer tutuyor. İlçedeki sebze üreticileri ise son dönemde yetiştirdikleri ürünler hakkında çıkan olumsuz söylem ve haberlerden rahatsız. Üretimde kimyasal kullanıldığı ve bunların zararlı olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan üreticilere, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.

\'ASLA KABUL ETMİYORUZ\'

Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, Kumluca\'nın seracılığın başkenti olduğunu belirtirken, \"İhracat ve iç piyasaya çok miktarda ürün göndermekteyiz. Faydalı böceklerle ürettiğimiz ürünlerle ilgili bazı kanallarda \'kimyasal kullanılıyor\' gibi şeyler söylenmektedir. Asla kabul etmiyoruz. Bu tür haber yapanların Kumluca\'ya gelip seralarımızı inceleyip, öyle yapmalarını istiyoruz\" dedi.

\'BAMBUS ARISI VE FAYDALI BÖCEK KULLANIYORUZ\'

Ak Parti İlçe Başkanı ziraat mühendisi Arif Yavuzer ise, \"Seralarda hastalık ve zararlıların içeri girmesini engellemiş ve koruma altına almış oluyoruz. Bölgemiz mikro klima iklim özelliğine sahip olduğu için hava sıcaklıkları çok fazla düşmüyor. Hava sıcaklığı düşmediği için kışın da üretim yapma imkanına sahip oluyoruz. Üretimde bambus arısı ve faydalı böcek kullanıyoruz. Böceklerle zararlıları kontrol altına alıyoruz. Bambus arılarıyla da çiçeklerde tozlanmayı yani döllenmeyi sağlıyoruz. Herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz\" diye konuştu.

\'KİMYASAL VE İLAÇ KALINTISI YOK\'

Toplanan ürünlerin paketleme tesislerinde de işlem gördüğünü aktaran Arif Yavuzer, şöyle konuştu: \"Paketlenirken hangi çiftçiden alındığı yazılıyor. Kontrollü üretim yapıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerimiz belli periyotlarda hal girişlerinde numune alıyor. Örnek sebze alıp tahlil yapıyor. Tahliller sonuncunda görülüyor ki, Kumluca\'da yüzde 99\'un üzerinde başarı elde etmişiz. Tahlillerde ürünlerimizde herhangi bir kimyasal ve ilaç kalıntısı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.\"

\'DOĞAL VE KALINTISIZ\'

Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ahmet Kaya da, \"Sebzelerimiz arı ve böcekle üretilmiştir. Doğal ve kalıntısızdır. Herkes gönül rahatlığıyla yiyebilir\" dedi.

İlçedeki üreticilerden 47 yaşındaki Havva Macit, \"Domatesleri boy boy ayırıyoruz. Domateslerde çiçeklerin meyve tutması için bambus arısı kullanıyoruz\" diye konuştu.

Üretici 52 yaşındaki Şükrü Macit ise ömürlerini serada çalışarak geçirdiklerini anlatarak, \"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sadece domatese ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanıyoruz. Hasat sürelerine dikkat ediyoruz. Biyolojik mücadele yapıyoruz. Son çare kimyasal ilaç kullanıyoruz. Bunu da ziraat mühendislerinin vermiş olduğu reçete karşılığında kullanıyoruz. Ürünlerimizi çocuklarımıza da yediriyoruz. Tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla yesin\" diye konuştu.

\'AÇIK ALANDA DOMATES ÜRETME ŞANSIMIZ KALMADI\'

Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya da sera ürünlerinin kontrol edilebilen ve toprakta yapılan üretim olduğunu vurguladı. Ürünlerin her türlü denetime açık olduğuna dikkati çeken Başkan Çetinkaya, şunları söyledi:

\"Üreticimizin kucağında çocuğu domates yiyor. Üretici ürettiğini önce kendi yiyor. Bütün mesele güven oluşturmamız lazım. Tüm mesele sofrasına konulan ürünün nasıl yetiştirildiğini bilinmemesinden kaynaklanıyor. Bu bilinmemeyi yanlış ve konunun yabancısı olan insanlar dile getirdikleri zaman çok farklı boyutlarda, insanların beslenmesini de olumsuz etkileyecek bir pozisyon ortaya çıkıyor. Bu hem üretici hem de tüketici açısından mağduriyettir. Türkiye\'nin hangi bölgesine giderseniz gidin, serayla karşılaşıyorsunuz. Kış aylarında Kumluca gibi sahil bölgelerinde, yazın da Anadolu\'nun diğer bölgelerinde seracılık var. Bundan sonra açık alanda üretim yapmak çok zor. Çünkü zararlılara karşı açık alanda üretim yapılamaz duruma geldik. Açık alanda zararlılardan korunmak için daha çok ilaç kullanmak zorundayız. Denetlenemez duruma geliyor. Nerede denetlenebiliyor? Seralarda. Açık alanda domates üretme şansımız kalmadı. Çünkü \'Tuta\' diye bir zararlı var. Serada \'Tuta\'yı dışarıdan içeri almıyorsunuz. İçindekini de mekanik yollarla yok ediyorsunuz.\"

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